Verfassungen zu schreiben ist auch nur Handwerk, so scheint es. Und so gilt auch fürs Grundgesetz offenbar die alte Regel: Provisorien halten am längsten. Nun schon seit 75 Jahren und das, obwohl das Grundgesetz von vornherein ein Ablaufdatum innehatte: Artikel 146 nennt dafür bis heute den Tag, "an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschossen worden ist".

Gedacht war der Artikel, um einen Hoffnungsschimmer zu verankern, dass die beiden deutschen Staaten eines schönen Tages doch noch einmal in einem gemeinsamen Deutschland aufgehen würden - so unwahrscheinlich dies am 23. Mai 1949 auch schien.