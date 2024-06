Brandenburger AfD will auch gegen Nachtragshaushalt klagen

Nach dem juristischen Erfolg gegen das Brandenburg-Paket will die AfD auch gegen den angepassten Nachtragshaushalt 2024 vor dem Landesverfassungsgericht Brandenburg klagen. Das habe die Fraktion am Dienstag beschlossen, sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt in Potsdam. Im Dezember 2022 hatte die AfD gegen das vom Landtag beschlossene rund 1,8 Milliarden Euro umfassende Paket geklagt und zum Teil Recht bekommen.