Mark Wedding Dienstag, 23.07.2024 | 08:43 Uhr

Irgendwie eine merkwürdige wie besorgniserregende Situation in Berlin. Insgesamt werden viel zu wenige Wohnungen gebaut. Doch gibt es Gegenden in der Stadt, wie z. B. in der Wasserstadt in Spandau, wo fast zu viel gebaut wird und wo die Brennpunkte von morgen hochgezogen werden. Viele Wohnungen, schlechte Durchmischung, noch viel schlechterer ÖPNV-Anschluss in Verbindung mit zu vielen PKW, unzureichende soziale Infrastruktur.

Und gleich dahinter, in östliche Richtung, geht es auf der Insel Gartenfeld mit Tausenden Wohnungen weiter. Und wenige hundert Meter von dort ebenfalls das Großprojekt Siemensstadt 2.0.

Wie da die Lebensqualität gewahrt wird in den nächsten Jahren bleibt sehr spannend und enorm wichtig.