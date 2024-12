rbb|24: Wie haben die Menschen bei Ihnen in der ZABH in Eisenhüttenstadt diese Ereignisse in den letzten Tagen mitverfolgt?

Es wäre wichtig, weiterhin die Asylverfahren von den neu ankommenden Menschen zu prüfen und zu entscheiden. Bei den Vulnerablen, also Familien mit Kindern, Lebensältere oder kranke Menschen, allein reisende Frauen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da Abschiebungsverbote in Betracht kommen und bei allein reisenden Männern dann durchaus das seit 2015 Undenkbare in Erwägung gezogen werden und Schutzanspruch abgelehnt werden. Das fällt dem BAMF bei anderen Ethnien relativ leicht. Und wenn jemand abgelehnt ist, dann kann er dagegen klagen. Dann werden die Gerichte entscheiden, ob das gerechtfertigt war oder nicht.

Welche Rolle könnte Deutschland bei einem Neuanfang in Syrien spielen?

Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Syrien entwickelt. Aber ist es nicht unangenehm, dass die Europäer und gerade auch die Deutschen als größtes Land in Europa bei allem, was im Nahen Osten passiert, eigentlich so auf der Seitenlinie stehen? Ich würde mir wünschen, dass Deutschland, Frankreich sich da viel stärker einbringen und eben auch anfangen mitzugestalten, was jetzt in Syrien passiert. Es gibt offensichtlich dort ein Macht-Vakuum, wo man Einfluss nehmen könnte. Es ist nicht so, dass wir nichts zu bieten hätten und es anderen Mächten überlässt, zu entscheiden, was dort passiert.