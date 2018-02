dpa Audio: Inforadio | 22.02.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa

Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Fahrverbote - Berlins 10-Punkte-Plan gegen hohe Stickoxid-Werte

21.02.18 | 14:07 Uhr

Jahrelang haben die Städte bei der Luftverschmutzung weggeschaut. Nun könnten sie dafür die Quittung vom Bundesverwaltungsgericht bekommen. Die Richter entscheiden über Fahrverbote. Der Berliner Senat will die mit einem Maßnahmen-Mix abwenden. Von Jan Menzel

Zumindest Verkehrssenatorin Regine Günther gibt sich optimistisch. "Es ist ein Katalog, der schon Eindruck machen wird", sagt sie mit Blick auf den 10-Punkte-Plan des Berliner Senats. Auf den hatten sich Politik, Wirtschaft, Verbände und Vertreter aus der Wissenschaft auf einem Mobilitätsgipfel beim Regierenden Bürgermeister im Januar verständigt. Eine konkrete Maßnahme ist die Abwrackprämie für Taxis. In Berlin sind laut Zahlen der Wirtschaftsverwaltung 5.207 Taxis mit Dieselantrieb unterwegs. Rund ein Fünftel erfüllt nur die Euro-Normen 0 bis 4. Der Senat will mit der Prämie einen Anreiz setzen, die größten Dreckschleudern aus dem Verkehr zu ziehen. Wer sein Dieseltaxi verschrottet und dafür einen Hybrid-Wagen anschafft, bekommt eine staatliche Prämie in Höhe von 2.500 Euro.

Taxi-Unternehmer: "Abwrackprämie ist ein Schaufenstergesetz"

Doch bei möglichen Nutznießern wie dem Unternehmer Richard Leipold fällt die Prämie glatt durch. "Sie ist, wenn ich so sagen darf, schlicht ein Schaufenster-Gesetz", sagt Leipold, der auch Chef der Berliner Taxi Vereinigung ist. Für seinen Verband mit rund 400 Wagen bringt die Prämie nichts - denn fast alle Taxis fahren schon mit Erdgas. Aber auch für viele Taxi-Betriebe, die Diesel-Fahrzeuge im Fuhrpark haben, wird sich die Prämie kaum rechnen, ist Leipold sicher. "Mercedes-Benz hat im letzten Jahr 6.000 Euro dafür ausgeben, dass die Leute ihre Mercedes-Benz-Fahrzeuge in Zahlung geben und einen Neuen kaufen", weiß er. So gesehen steht es 6.000 Euro zu 2.500 Euro. Wenn die Prämie des Senats Taxi-Unternehmer zum Umstieg auf Hybridfahrzeuge bewegen soll, müsste noch einmal ordentlich was oben drauf kommen. Auch deshalb, weil die allermeisten Berliner Diesel-Taxis jüngeren Baujahrs, also noch nicht abgeschrieben, sind. Ein Fahrzeugwechsel dürfte für die Besitzer finanziell kaum möglich sein.

Elektrobusse gibt es nicht von der Stange

Wie sehr Wunsch und Wirklichkeit auseinander klaffen, erfahren derzeit auch die Verkehrsbetriebe. Mit Straßenbahn und U-Bahn ist die BVG schon jetzt ein Pionier der Elektromobilität. Nun sollen weitere Elektrobusse angeschafft werden. 30 davon stehen im 10-Punkte-Plan des Senats. Die Ausschreibung ist raus und Angebote liegen vor, so BVG-Sprecherin Petra Reetz. Doch Elektrobusse "von der Stange" gibt es nicht. Bei Dieselbussen könne die BVG den Herstellern einfach sagen: "Ich hätte gern mal hundert Busse." Bei Bussen mit Elektroantrieb sei das derzeit nicht möglich, sagt Reetz. Dennoch hofft die BVG, dass 2019 der erste der neu bestellten Elektrobusse durch Berlin rollen könnte. Die übrigen sollen dann nach und nach folgen. Einen ähnlich langen Atem braucht auch die Umsetzung andere Maßnahmen aus dem 10-Punkte-Plan. So wird der Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur für E-Autos Jahre in Anspruch nehmen. Der Senat will Handwerk und Gewerbe den Umstieg auf Elektrofahrzeuge mit einem Förderprogramm schmackhaft machen. Die Förderung des Radverkehrs gehört ebenfalls zu den Senatsplänen, mit denen Fahrverbote abgewendet werden sollen. Im Frühjahr soll auf einem Straßenabschnitt der Hasenheide zum ersten Mal ein breiter Radstreifen der neuesten Generation von der Fahrbahn abgetrennt. Der berlinweite Ausbau eines bedarfsgerechten und sicheren Radverkehrsnetzes wird realistischer Weise ein Zehn-Jahres-Projekt werden.

Senat setzt auf Grüne Welle

Kurzfristig setzt Verkehrssenatorin Regine Günther auf Tempolimits auf besonders belasteten Straßenabschnitten. In einem Modellversuch soll unter anderem auf der Potsdamer Straße, der Hauptstraße und auf dem Tempelhofer Damm untersucht werden, ob Tempo 30 die Stickoxid-Belastung reduziert. Eine "messbare Reduktion" erhofft sich Verkehrssenatorin Günther, wenn - wie geplant - neben dem Tempolimit, die Ampelschaltungen optimiert und Falschparker in der zweiten Reihe rigoros abgeschleppt werden. Schätzungen gehen davon aus, dass weniger Stop and Go und ein besserer Verkehrsfluss die Stickoxid-Belastung um 5 vielleicht 10 Prozent verringern könnte. Ob der Berliner Mix aus punktuellen und langfristigen Maßnahmen reicht, um Richter zu überzeugen und das Schadstoff-Problem aus der Welt zu schaffen, steht auf einem anderen Blatt. Erst kürzlich hatte eine breit angelegte Messreihe von rbb|24 und der Technischen Universität gezeigt, dass die Grenzwerte an weit mehr Straßen als bislang bekannt massiv überschritten werden.

So bremsen andere Städte Dreckschleudern aus

Bild: MAXPPP/Lp/Audureau Aurelie Paris hat ein großes Problem mit schmutziger Luft: Wegen hoher Feinstaubwerte wurden in den letzten Jahren immer wieder vorübergehende Fahrverbote verhängt. Zunächst richteten sich diese nach der Endziffer im Kennzeichen - sie galten also für Autos mit gerader bzw. ungerader Zahl. Inzwischen gibt die Stadt Plaketten für bestimmte Autotypen aus. Im Oktober kündigte die Stadtverwaltung nun an: Ab 2024 sollen Diesel aus der Stadt verbannt werden, ab 2030 folgen Benziner.

Bild: imago/GlobalImagens In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelten seit 2015 Fahrverbote für ältere Autos. Im Stadtzentrum dürfen Wagen mit Erstzulassung vor 2000 tagsüber unter der Woche nicht unterwegs sein. In einem größeren Radius gilt das für alle Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 1996. Für Anwohner gelten diese Verbote aber nicht. Eine Verbannung von Dieselwagen steht bisher nicht zur Debatte.

Bild: imago/Jorge Sanz In Spanien gibt es keine Fahrverbote und auch keine Umweltplakettenpflicht. Wegen zunehmender Probleme mit hoher Luftverschmutzung werden aber auch hier erste Maßnahmen ergriffen - über Parkgebühren: Seit dem 1. Juni müssen Fahrer von Dieselautos mit Erstzulassung vor 2006 (bei Benzinern vor 2000) in Madrid innerhalb der Ringautobahn fürs Parken 25 Prozent mehr zahlen. Abgasarme Autos zahlen bis zu 50 Prozent weniger, Elektroautos und andere abgasfreie Fahrzeuge parken gratis.

Bild: PA Wire/Stefan Rousseau Auch London , der am stärksten mit Smog belasteten Stadt in Europa, arbeitet mit einer Regulierung übers Geld: Seit Oktober müssen hier Fahrer von Autos mit schlechten Abgaswerten in einer bestimmten Zone eine Strafabgabe zahlen - die sogenannte "T-Charge" ("toxicity charge"). Damit sollen die Londoner auch auf die Einführung einer Niedrig-Emissions-Zone im Stadtzentrum vorbereitet werden, die ab April 2019 gelten soll.

Bild: imago/robertharding Als Vorreiter für Sonderabgaben gilt der Stadtstaat Singapur . Er verfügt über ein umfassendes Mautsystem und will bis 2020 sogar GPS-Daten einbeziehen.

Bild: imago/Hollandse Hoogte Die Niederlande setzen auf Umweltzonen. Bislang haben 13 Kommunen solche Bereiche eingerichtet. Dort gelten Fahrverbote überwiegend für alte Diesel-Lastwagen mit Erstzulassung vor 2001 beziehungsweise bis einschließlich der Abgasnorm Euro 3. In Utrecht und Rotterdam dürfen in der Umweltzone auch keine Diesel-Autos mit Erstzulassung vor 2001 fahren. In Amsterdam soll es Fahrverbote für Pkw erst ab 2018 geben. Umweltplaketten gibt es nicht.



Bild: Imaginechina/Wang Xin China gehört weltweit zu den traurigen „Smog-Spitzenreitern“. Im Winter wird in Peking der von der WHO empfohlene Grenzwert für Feinstaub regelmäßig um das 30-fache überschritten. In diesem Jahr reagierte die Regierung mit einem Winteraktionsplan. Er beinhaltet die größte vorübergehende Schließung von Stahl- und Zement-Fabriken in der Geschichte Chinas. Auch Baustellen werden stillgelegt und Millionen Haushalte dürfen nicht mehr mit Kohle heizen.

Bild: dpa/Pacific Press/Irynka Hromotska Neu Dheli ist noch härter betroffen. Im November 2017 bezeichnete das Oberste Gericht Indiens den Smog dort als „Notfallsituation“ und Indiens Umweltrat befand, den Menschen werde das „Recht auf Leben“ verweigert. United Airlines stellte zeitweise alle Flüge in die Stadt ein, da die Flugsicherheit aufgrund der giftigen Luft nicht mehr gewährleistet sei. Die Behörden reagierten mit vorübergehenden Notmaßnahmen, wie erhöhten Parkgebühren, Fahrverboten für LKW mit entbehrlichen Gütern und den Stopp aller Bauarbeiten. Auch die Schulen wurden geschlossen. Schon im Oktober wurde vor dem traditionellen Lichterfest Diwali der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, da sich die Luftqualität nach dem Fest oft dramatisch verschlechtert. Wie Paris, verhängt die Stadt tageweise Fahrverbote für jedes zweite Auto.

Bild: dpa/Daniel Maurer In Deutschland werden seit 2008 Umweltplaketten für Autos ausgegeben. In den über 50 Umweltzonen dürfen mittlerweile meist nur noch Fahrzeuge mit einer grünen Plakette, also der besten Schadstoffgruppe, fahren. Dennoch ist die Stickstoffoxid- und Feinstaubbelastung in vielen Städten weiter hoch. Stuttgart wurde im Sommer gerichtlich dazu aufgefordert, mehr für saubere Luft zu tun - es drohen Fahrverbote für alte Diesel-Autos. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte im kommenden Jahr fallen.

















