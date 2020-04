Wegen der Coronakrise verschiebt der Flughafen BER einen für Ende April geplanten Probelauf mit Komparsen auf den Sommer. Die Sicherheit und Gesundheit der freiwilligen Tester und der BER-Mitarbeiter stehe an erster Stelle, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch mit.

Trotz der Verschiebung der Übung sei die geplante Eröffnung des Flughafens Ende Oktober nicht in Gefahr, so Lütke Daldrup. Das die Übung vom 29. April auf den Sommer verschoben wird, sei für die Vorbereitung der Inbetriebnahme kein Problem.

Ursprünglich sollten die Komparsen Ende April an einer eintägigen Brandschutz- und Räumungsübung am Hauptterminal sowie am Flughafenbahnhof teilnehmen. Weitere Ablauftests am BER sind für Juni und Juli geplant. Weitere Terminverschiebungen wurden zunächst nicht bekannt.