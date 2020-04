dpa/Vennarecci Audio: Inforadio | 20.04.2020 | Silke Mehring | Bild: dpa/Vennarecci

Auf Zentralem Festplatz - Berlin richtet zweiten Drive-in für Corona-Tests ein

20.04.20 | 12:26 Uhr

Mit dem Auto vorfahren, Fenster und Mund auf - fertig: Corona-Tests per Drive-in halten das Ansteckungsrisiko für Pflegepersonal wie für Patienten klein. Berlin richtet jetzt - nach Neukölln - ein zweite solche Teststation in Mitte ein.

Nach Neukölln erhält schon bald auch der Berliner Bezirk Mitte einen eigenen Drive-in für Corona-Tests. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses an. Dafür vorgesehen ist der Zentrale Festplatz in Wedding.

Kalayci hofft auf weitere Nachahmer

Die Pläne des Bezirks sähen dies nach ihrem Kenntnisstand als Erweiterung im Rahmen der Kontaktnachverfolgung vor, so Kalayci. Vor allem bestimmte Kontaktpersonen von Infizierten sollen dort getestet werden. Sie nehme an, dass es sich um ein ähnliches Konzept handle wie im Bezirk Neukölln: Tests nur mit Termin und nicht für jeden, der vorfährt, so Kalayci. Wann genau die Teststelle auf dem Festplatz öffnen soll, sagte Kalayci nicht. Weitere Bezirke könnten nachziehen oder sich zu solchen Vorhaben zusammenschließen, so die Senatorin. Sie würde dies begrüßen.

Neukölln startet am 27. April

Am Samstag war bekannt geworden, dass das Bezirksamt Neukölln auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee mehrere Zelte für einen Drive-in aufbauen will. Es soll am 27. April starten, wie Bezirks-Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Sonntagabend im rbb sagte. Ziel sei es, so viele Menschen wie möglich zu testen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Um sich testen zu lassen, sei eine telefonische Anmeldung beim Gesundheitsamt nötig. Nur Bewohner des Bezirks mit entsprechenden Symptomen sollten getestet werden.



Das Corona-Drive-in ist nicht nur für Autofahrer gedacht. Auch per Fahrrad und zu Fuß ist das Verfahren möglich.