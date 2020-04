Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden keine Kontrollen durchführen, um die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr durchzusetzen. In Bussen und U-Bahnen werde es immer wieder Durchsagen geben, sagte BVG-Pressesprecherin Petra Nelken am Dienstag dem rbb. So sollen die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hingewiesen werden. Sie gehe davon aus, dass die Menschen die neue Regelung akzeptieren und umsetzen werden.

In Berlin müssen Fahrgäste in Bussen, U- und S-Bahnen ab Montag (27. April) einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Senat am Dienstag. Vorerst werden aber keine Strafen fällig, sollte die Mundschutz-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr missachtet werden. Das betonte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung am Dienstag. Sein Eindruck sei, dass die Berliner die bislang beschlossenen Regeln beachtet hätten, so Müller. Man werde aber beobachten, ob ein Bußgeld irgendwann nötig werde.



Der Mund-Nasen-Schutz kann laut Müller ein einfaches Tuch oder Schal sein. Kleinstkinder oder Menschen mit Handicap, die beispielsweise schwer Luft bekämen, seien von der Regelung ausgenommen.



Für den Einzelhandel gilt die Maskenpflicht indes nicht. In den Geschäften gebe es Zugangsbeschränkungen und eine Quadratmeter-Begrenzung als Steuerungsmöglichkeiten, erläuterte Müller am Dienstagabend in der rbb-Abendschau. "Im Nahverkehr habe ich das nicht. Da kann ich nicht sagen, rund um einen Fahrgast sollen drei, vier Quadratmeter frei sein." Wer keine Maske besitze, könne sich kostenlos eine bei einer Ausgabestelle abholen. "Wir überlegen noch, ob das Bezirksämter oder soziale Einrichtungen sein werden", sagte Müller.