Lockerung der Corona-Regeln - Geschäfte in Berlin und Brandenburg dürfen jetzt wieder öffnen

22.04.20 | 08:29 Uhr

Auf den Berliner und Brandenburger Einkaufsstraßen kehrt ab Mittwoch ein wenig Normalität zurück: Viele Geschäfte dürfen öffnen, müssen sich allerdings an Regeln halten. Restaurants und Cafés bleiben derweil geschlossen, was dort großes Unbehagen auslöst.

Was in anderen Bundesländern in der Corona-Krise schon seit Montag möglich ist, tritt nun auch in Berlin und Brandenburg in Kraft: Ab diesen Mittwoch können Verbraucher auch in zahlreichen Geschäften jenseits des Lebensmittelhandels wieder einkaufen. Die Regelung gilt in beiden Bundesländern für Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Auch Kauf- und Warenhäuser dürfen öffnen, solange sie mit einer entsprechend verkleinerten Verkaufsfläche an den Start gehen. Die Vorgaben gelten auch für einzelne Geschäfte in Shopping-Centern.



Auf ihre Kunden müssen die Ladenbesitzer und Beschäftigten derweil ein noch schärferes Auge werfen: Pro 20 Quadratmeter darf nur ein Kunde in den Laden gelassen werden. Daran orientiert sich auch die Anzahl der Menschen, die sich in den Einkaufszentren aufhalten dürfen. Aber auch vor den Malls darf es keinen Stau geben: "In den Wartebereichen von Einkaufszentren dürfen sich nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten", heißt es in der Berliner Verordnung, die der Senat am Dienstag beschloss.



"Wir befinden uns weiter in einer Krisensituation"

"Das ist weder der Startschuss noch die Einladung zum entspannten Bummeln und Flanieren", betonte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag. Die Maßnahmen dienten dazu, dass Verbraucher sich wieder mit dem Nötigsten versorgen können. "Wir befinden uns weiter in einer Krisensituation. Jede Lockerung muss angesichts der epidemiologischen Lage verantwortbar sein und nicht zu einer zweiten Welle der Infektionen führen."

Kalayci bittet Gastronomen um Geduld

Restaurants und Kneipen bleiben ebenso wie Diskotheken weiterhin zu - in Berlin wie in Brandenburg. Die von der Corona-Krise schwer getroffenen Berliner Gastronomen zeigten sich enttäuscht darüber. Der Senat habe der Branche keinerlei Perspektive gegeben, es gebe keinen Hinweis auf einen "Soft-Opening-Termin", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Lengfelder. "Die andauernden Corona-Beschränkungen werden zu einer noch nie da gewesenen Pleitewelle in unserer Branche führen." Sollte es nicht schnell zu weiteren umfangreichen Soforthilfen kommen, die nicht zurückzuzahlen seien, "wird es zu einer Flut von Arbeitslosen kommen". Vor einem Kneipensterben warnte auch die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer, Beatrice Kramm. Die Abstandsregeln seien nicht nur im Einzelhandel richtig, sagte sie: "Wenn man Hygienebestimmungen und Abstandsbestimmungen auf gastronomische Betriebe anwendet, kann man durchaus Öffnungsperspektiven eröffnen. Und ich glaube auch, dass man sich intensiv damit auseinandersetzen muss, wie wir den Gastronomen bis dahin helfen können."



Hilfen seien möglich durch Zuschüsse durch den Bund, aber auch durch den Berliner Senat, forderte die IHK. Die bisher gefassten Beschlüsse seien richtig, reichten aber nicht aus, ergänzt der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände, Christian Amsinck. Auch in Hotels und in der Tourismuswirtschaft stünden viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wies die Kritik der Gastronomen zurück. In der rbb-Sendung "Wir müssen reden" sagte sie am Dienstagabend, zunächst müsse abgewartet werden, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln. Die ersten Lockerungen gebe es unter strengen Hygiene-Regeln. Heute könne aber noch niemand sagen, was dies für die Fallzahlen bedeute - ob diese auf niedrigem Niveau bleiben oder wieder rasant nach oben gehen, so Kalayci. Erst wenn das bekannt sei, könne über weitere Lockerungen geredet werden.

Maskentragen ist weiter freiwillig

Die Berliner Regelungen vom Dienstag sind nicht unumstritten. So äußerte der Fahrgastverband Zweifel an der praktischen Durchsetzbarkeit. Die BVG kündigte an, sie werde die Maskenpflicht nicht kontrollieren. Die Berliner Opposition kritisierte, die Maskenpflicht gehe nicht weit genug. Er halte eine Maskenpflicht "im Einzelhandel auch aus Rücksichtnahme auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort und auch die anderen Kunden für geboten", sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger dem rbb. AfD-Fraktionschef Pazderski warf dem Senat auch vor, nicht ausreichend Masken beschafft zu haben. FDP-Fraktionschef Czaja begrüßte die Verordnung zwar grundsätzlich, sie bringe aber nicht die erhoffte Erleichterung, sagte er. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Gastronomie stärken und wir möglicherweise die Außengastronomie wieder öffnen, weil jetzt schon weit an die 1.000 Gastronomen in unserer Stadt vor einer Insolvenz stehen."

Großveranstaltungen bis in den Herbst abgesagt

Lob für das Kompromiss-Paket des Senats gab es vor allem aus den eigenen Reihen. Der grüne Abgeordnete Benedikt Lux zeigte sich erfreut, dass Demonstrationen ab dem 4. Mai wieder erlaubt seien, wenn auch nur bis zu einer Größe bis 50 Personen. Dann sollen auch Gottesdienste in dieser Größenordnung wieder möglich sein, wenn die Gemeinden genügen Abstand gewährleisten können. Großveranstaltungen dagegen hat der Senat bis zum Ende der Herbstferien im Oktober untersagt. Davon sind neben großen Messen auch der Berlin-Marathon betroffen. Die Theater, Opern und Konzerthäuser bleiben in dieser Saison geschlossen und planen frühestens für die Zeit nach der Sommerpause.



Museen und Zoos in Brandenburg wieder offen

Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken in Berlin dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen, in Brandenburg ist dies schon ab diesem Mittwoch der Fall. Allerdings stehen trotzdem nicht alle Kultureinrichtungen wieder zur Verfügung. Die Landesmuseen in Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa nehmen erst am 1. Mai wieder den regulären Betrieb auf. Auch die städtischen Museen in Potsdam öffnen noch nicht. Bis Ende der Woche soll nach Angaben der Stadt eine Entscheidung über das Datum getroffen werden. Die Auflagen sind für einige Museen so schnell nicht umsetzbar. In städtischen Museen und Bibliotheken soll Maskenpflicht gelten.



Auch bei den Tierparks und Zoos kehrt Brandenburg schneller als Berlin zurück zum Normalbetrieb: Der Zoo in Eberswalde und die vielen Wildtierparks im Land können ab Mittwoch wieder aufgesucht werden. Ausgenommen sind begehbare Tierhäuser. Die beiden Zoos in Berlin öffnen erst am kommenden Montag (27. April) wieder für ihre Besucher.