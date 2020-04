Bild: imago images

Versammlungsrecht in Corona-Zeiten - Welche Demos in Berlin und Brandenburg derzeit erlaubt sind

25.04.20 | 08:28 Uhr

Der "Tag der Arbeit" wird anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Das ist klar. Aber welche Demos sind eigentlich in Corona-Zeiten überhaupt möglich - und unter welchen Bedingungen? Sind etwa die wöchentlichen Proteste vor der Volksbühne rechtens?

Die Einschränkung des Demonstrationsrechts ist einer der größten Streitpunkte in der Corona-Krise. An den vergangenen Samstagen waren deswegen immer wieder Hunderte Menschen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin zusammengekommen. Sie forderten ein, was jedem Bürger nach Artikel 8 des Grundgesetzes zusteht: sich zu versammeln und zu demonstrieren. Tatsächlich hatte das Bundesverfassungsgericht jüngst entschieden, dass Demonstrationen trotz Corona-Verordnungen nicht grundsätzlich untersagt werden dürfen [bundesverfassungsgericht.de]. Die Verfassungsrichter monierten, dass ein generelles Versammlungsverbot nicht ausgesprochen werden dürfe, stattdessen müsse bei Demonstrationsanmeldungen immer "unter hinreichender Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls" entschieden werden. Vor allem im Hinblick auf den 1. Mai ist diese Entscheidung von großer Bedeutung. Denn im Internet kursieren verstärkt Demonstrationsaufrufe für den "Tag der Arbeit". Doch welche Demo-Rechte gelten aktuell in Brandenburg und Berlin?

Diese Regeln gelten für Berlin

Was steht in der Berliner Corona-Verordnung zu dem Thema? In der Berliner Corona-Verordnung (Stand 21. April) steht: "Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen dürfen nicht stattfinden. [….] Für ortsfeste Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmenden kann die Versammlungsbehörde bis zum Ablauf des 3. Mai 2020 auf Antrag Ausnahmen vom Verbot [….] zulassen, sofern dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Das zuständige Gesundheitsamt ist fachlich an der Entscheidung [….] zu beteiligen. Ab dem 4. Mai 2020 sind abweichend vom Verbot nach Absatz 1 ortsfeste Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 50 Teilnehmenden unbeschadet der versammlungsrechtlichen Vorschriften zulässig, soweit der Mindestabstand und die Einhaltung der Hygieneregeln [….] gewährleistet sind. Die Versammlungsleitung hat die Einhaltung der Vorgaben [….] sicherzustellen." Was genau heißt das? Versammlungen an einem Ort unter freiem Himmel von bis zu 20 Menschen sind am 1. Mai möglich, müssen aber genehmigt werden. Außerdem dürfen sie nur an einem festen Ort stattfinden. Demonstrationszüge, die in Bewegung sind, sind also nicht gestattet. Ab dem 4. Mai wird die aktuell geltende Vorschrift abermals gelockert.

Wo müssen Demonstrationen beantragt werden? Versammlungen müssen bei der zuständigen Versammlungsbehörde, also bei der Polizei, beantragt werden. Diese beteiligt das Gesundheitsamt an der Entscheidung, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wird. Das Gesundheitsamt übernimmt die infektionsschutzrechtliche Beurteilung und übermittelt sein Urteil an die Versammlungsbehörde. Ob eine Kundgebung infektionsschutzrechtlich vertretbar ist oder nicht, diese Entscheidung obliegt dem jeweiligen Gesundheitsamt. Was passiert, wenn die Demonstration genehmigt wurde, die Auflagen von den Demonstranten aber nicht eigehalten werden? Die Polizei Berlin weist darauf hin, dass die Auflagen unbedingt einzuhalten sind. Bei Missachtung drohen Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafanzeigen.

Gibt es schon Anträge für Kundgebungen am 1. Mai? Laut Polizei Berlin liegen bislang vier Anmeldungen für Kundgebungen und zwei Aufrufe vor (Stand: 23. April). Allerdings geht die Polizei aufgrund der Corona-Regeln von weniger Versammlungen und weniger Teilnehmern aus als in den vergangenen Jahren. Außerdem sind nahezu alle Veranstaltungen, wie zum Beispiel das MyFest, untersagt, beziehungsweise abgesagt. Somit unterscheidet sich die Lage des diesjährigen 1. Mai deutlich von den Vorjahren. Wie präsent wird die Polizei am 1. Mai sein? Wie die Polizei Berlin rbb|24 mitgeteilt hat, bereiten sich die Beamten intensiv auf die Walpurgisnacht und den 1. Mai vor. Allerdings könne noch nicht gesagt werden, wie viele Einsatzkräfte konkret im Einsatz sein werden, da die Planung noch nicht abgeschlossen sei (Stand: 24. April) und von aktuellen Begebenheiten abhängig seien. Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung werden allerdings in jedem Fall verfolgt.

Diese Regeln gelten für Brandenburg

Was steht in der Corona-Verordnung des Landes Brandenburg zu dem Thema? In der Brandenburger Corona-Verordnung (Stand 17. April) steht: "Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen sowie Versammlungen und sonstige Ansammlungen sind untersagt [….]. Für Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Teilnehmenden kann die zuständige Versammlungsbehörde im besonders begründeten Einzelfall auf Antrag Ausnahmen von der Untersagung [….] zulassen, sofern dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Das zuständige Gesundheitsamt ist an der Entscheidung [….] zu beteiligen." Was genau heißt das? Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Teilnehmenden sind möglich, müssen aber genehmigt werden. Außerdem müssen gute Gründe vorliegen, warum die Kundgebung ausgerechnet jetzt stattfinden muss.

Wo müssen Demonstrationen in Brandenburg beantragt werden? In Brandenburg ist das Polizeipräsidium die zuständige Versammlungsbehörde, deswegen müssen Kundgebungen dort beantragt werden. Konkret heißt das: Demonstrationen sollten bei der für den Versammlungsort zuständigen Polizeidirektion angemeldet werden. Möglich ist das auch online unter: https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/versammlung_anmelden Wie wird das Gesundheitsamt in die Entscheidung einbezogen? Das Gesundheitsamt wird über die Versammlung informiert und um ein Votum gebeten. Das Votum des Gesundheitsamts ist für die Polizei eine wichtige Orientierung und fließt in die Entscheidung mit ein. Was gilt als "besonders begründeter Einzelfall"? Ein "begründeter Einzelfall" besteht insbesondere dann, wenn die Versammlung nicht verschoben oder nachgeholt werden kann. Für Versammlungen am 1. Mai liegt also ein solcher besonderer Einzelfall vor.

Was passiert, wenn die Demonstration genehmigt wurde, die Auflagen von den Demonstranten aber nicht eigehalten werden? Laut Polizeipräsidium Brandenburg sprechen die Einsatzkräfte dann zunächst mit dem Versammlungsleiter. Sorgt dieser nicht für die Einhaltung der Auflagen, wird die Versammlung durch die Polizei aufgelöst. Gibt es schon Anträge für Kundgebungen am 1. Mai? Laut Polizei liegen für Brandenburg derzeit zwei Anträge für Kundgebungen vor (Stand 24. April). Das seien laut Polizeipräsidium Brandenburg deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Wie präsent wird die Polizei in Brandenburg am 1. Mai sein? Derzeit ist die Polizei noch mit den Einsatzvorbereitungen zum 1. Mai und dem Wochenende danach beschäftigt (Stand: 24. April). Deswegen gibt es auch noch keine konkreten Zahlen zum Beispiel im Hinblick auf die Einsatzkräfte, die dann im Einsatz sein werden.