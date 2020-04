Corona-Drive-in in Wedding führt Tests in Verdachtsfällen durch

Mit einer Anspielung auf die "Ghostbusters"-Filme werden mögliche Corona-Patienten seit Donnerstag auf den Festplatz in Berlin-Wedding geleitet - dem berlinweit ersten Drive-In. Am Montag die Eröffnung einer weiteren Station vor dem Neuköllner Estrel-Hotel geplant, wo am Freitag bereits ein Testbetrieb begann.



"Corona-Busters" steht auf den Schildern und ein bisschen wirkt die Atmosphäre auch so. Mitarbeiter des Gesundheitsamts und Ärzte sind von Kopf bis Fuß in weiße Schutzkleidung gekleidet, in drei Zelten werden die Proben aufgenommen.

Alle Menschen, die Krankheitssymptome zeigen oder die flüchtigen Kontakt zu nachweislich Corona-Infizierten hatten, können sich hier testen lassen, indem sie mit dem Auto vorfahren. Diese Corona-Tests per Drive-in sollen das Ansteckungsrisiko für Pflegepersonal wie für Patienten klein halten.