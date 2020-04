Bild: dpa/Soeren Stache

Corona-Pandemie - Ministerpräsident Woidke will Krise sozial abfedern

01.04.20 | 13:15 Uhr

Die Brandenburger Landesregierung will um jedes Unternehmen und jeden Arbeitsplatz kämpfen. Dafür spanne der Nachtragshaushalt des Brandenburger Landtags einen Rettungsschirm von fast zwei Milliarden Euro auf.



Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat bei seiner Regierungserklärung zur Corona-Krise im Potsdamer Landtag bekräftigt, dass die Landesregierung um jedes Unternehmen und jeden Arbeitsplatz in Brandenburg kämpfen will. Dafür seien im Nachtragshaushalt zwei Milliarden Euro vorgesehen. Panik sei aber ein schlechter Ratgeber, sagte Woidke. "Wir brauchen eine klare Linie, Entschlossenheit und Besonnenheit." Das öffentliche Leben stehe praktisch still, als wäre ein Pause-Knopf gedrückt, so Woidke. "Eine vergleichbare Situation hat es in unserem Land noch nie gegeben." Es sei entscheidend, wie es nach der Corona-Krise in der brandenburgischen Wirtschaft weitergeht. "Ich will nie wieder einen Zusammenbruch der Strukturen erleben wie Anfang der 90er Jahre", sagte Woidke deutlich.

Woidke gegen Grenzschließungen in der Region

Zum Erfolg der Bewältigung der Krise gehört auch die Kooperation mit dem Partner und Nachbar Berlin - deshalb sprach sich Woidke gegen Grenzschließungen in der Region aus. "Wir sind ein gemeinsame Gesundheitsregion", sagte Woidke. "Wer die Grenzen dicht machen will vergisst, dass Berlin ein außerordentliches Gesundheitswesen hat, das viele Brandenburger in den letzten Jahren nutzen konnten, und dass täglich Zehntausende Pendler zwischen beiden Ländern unterwegs sind." Mit Entschlossenheit, Besonnenheit, Menschlichkeit und Solidarität werde man gemeinsam den Pause-Knopf wieder auf Start umstellen können. "Diese Krise hat leider erst begonnen. Ich bitte Sie, so besonnen und ruhig wie bisher Ihre Verantwortung wahrzunehmen - eben echt brandenburgisch", sagte der Ministerpräsident.

Aktuelle Fallzahlen in Brandenburg

Zu Beginn seiner Rede ging Brandenburgs Ministerpräsident auf die momentane Lage der Erkrankten ein. 20 Patienten in Brandenburg müssen wegen Covid19 künstlich beatmet werden. Aktuell gebe es in Brandenburg 979 Infektionen, 84 davon würden sich bereits in Krankenhäusern befinden. Man werde den Krankenhäusern mehr Geld zur Verfügung stellen. "Die Infektionszahlen vergrößern sich nicht so schnell wie vor wenigen Tagen oder vor wenigen Wochen", sagte Woidke dazu. "Nur mit der Verlängerung unserer Maßnahmen können wir die Zahl der Infektionen etwas abflachen", erklärte Woidke. "Ich bin froh, dass sich die meisten Brandenburger an die Regeln halten." Für diejenigen, die sich jedoch nicht an die Regeln halten würden, hatte Woidke klare Worte: "Sie gefährden Menschenleben! Nicht nur Ihr eigenes, sondern auch das anderer - das geht gar nicht!" Deswegen sei ein Bußgeldkatalog notwendig. Wiederholungstätern drohen dadurch bis zu 25.000 Euro Strafe. Wer vorsätzlich andere gefährde, riskiere sogar eine Freiheitsstrafe. "Wer unterwegs sein muss, hält Abstand. So schützen wir uns und unser Gesundheitssystem."

Entegegenkommen und Kritik aus der Opposition

Entgegenkommend gab sich die AfD. Fraktionschef Andreas Kalbitz verlangte zunächst Gesundheitskontrollen bei Einreisenden an den Flughäfen und an der Grenze zu Polen. Die AfD werde aber in der jetzigen Situation die Parteipolitik zurückstellen und konstruktiv mitarbeiten, so Kalbitz. Kritik an den Maßnahmen der Landesregierung gab es hingegen vom Vorsitzenden der Linksfraktion Sebastian Walter: "Die Krise zeigt uns: Nicht die, die am meisten verdienen, stützen unsere Gesellschaft." Gerade Menschen im Niedriglohnsektor, wie Angestellte im Supermarkt oder in Pflegeheimen, setzten sich Tag für Tag Risiken aus. "Dank allein reicht nicht aus." Politiker müssten für die gesundheitliche sowie soziale und finanzielle Sicherheit dieser Menschen sorgen, sagte Walter.

Linke: Mehr Geld für systemrelevante Kräfte

SPD, CDU und Grüne würden sich zu wenig um soziale Aspekte kümmern, kritisierte Walter. Unternehmen würden unterstützt, Arbeitnehmer vor allem im Niedriglohnsektor aber nicht. Walter forderte deswegen für systemrelevante Kräfte aus dem Niedriglohnsektor weitere 500 Euro steuerfrei auf den Lohn und eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent.



Bestürzt über die Kritik der Linken zeigte sich der Fraktionschef der CDU im Landtag, Jan Redmann: "Die Linke hat sich während ihrer Regierungsbeteiligung einen guten Ruf in Brandenburg erworben." Sebastian Walter habe allerdings mit dieser Tradition mit seiner Rede gebrochen. Walter versuche, die Menschen im Land auseinander zu treiben, so Redmann. "Das ist unverantwortlich und infam."

