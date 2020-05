Bild: dpa/Geisler-Fotopress

Corona- und andere Proteste in Berlin - Zahlreiche Demonstrationen für Samstag angekündigt

23.05.20 | 08:33 Uhr

Sechs angemeldete Kundgebungen allein auf dem Rosa-Luxemburg-Platz: Berlin steht ein Samstag bevor, an dem viel demonstriert wird. Teils geht es gegen die Corona-Maßnahmen, aber auch an mehreren Orten gegen die sogenannten "Hygiene-Demos".



Verschiedene Bündnisse, Einzelpersonen und Parteien haben für Samstag in Berlin zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. Allein am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte sind ab 10 Uhr sechs Kundgebungen bei der Polizei angemeldet worden, die sich alle gegen die sogenannten "Hygiene-Demos" richten. Die Kundgebungen haben Titel wie "Vorsicht vor Hygienedemos - kein Platz für Nazis" oder "Rosa-Luxemburg-Platz - Kein Platz für Antisemiten".

Vor der Volksbühne hatten seit Ende April die sogenannten "Hygiene-Demos" stattgefunden. Das Berliner "Bündnis gegen Rechts" verwies darauf, dass sich unter den Teilnehmern der Demonstration viele Anhänger von Verschwörungsmythen, Akteure der Neuen Rechten und verurteilte Holocaustleugner [tagesschau.de] befänden.

Mehrere Kundgebungen auf Alexanderplatz angemeldet

Auch rund um den Alexanderplatz in Berlin-Mitte sind für den Samstag einige Kundgebungen angemeldet, die sich teilweise gegen die Hygiene-Regeln zur Eindämmung der Corona-Epidemie wenden. Außerdem sind über den Tag verteilt mehrere Demos mit Titeln wie "Solidarität mit Arbeitern in der Pflege und der Landwirtschaft" oder "Schießt die Nazis auf den Mond, das ist Raumfahrt, die sich lohnt" angekündigt. Die Linke will ab 12 Uhr in der Kleinen Alexanderstraße unter dem Motto "Für Demokratie und Solidarität - Gesellschaft ohne Nazis" protestieren. Auf dem Alexanderplatz hatten sich vor zwei Wochen mehr als 1.000 Menschen versammelt, darunter auch gewaltbereite Hooligans. Um das zu verhindern, hatte die Polizei vergangene Woche viele von ihnen persönlich angesprochen und gewarnt, wie ein Sprecher sagte.



Wieder Kundgebung vor Reichstag

Auch der Platz der Republik vor dem Reichstag war in den vergangenen Wochen ein Hotspot für Demonstranten. Die Kundgebungen waren teils von Reichsbürgern angemeldet worden. Zu Versammlungen dort hatte außerdem wiederholt der als Vegan-Koch bekannt gewordene Attila Hildmann aufgerufen, der inzwischen Verschwörungsmythen verbreitet. Auch für diesen Samstag ruft Hildmann ab 17 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Reichstag auf. Vergangenen Samstag hatte die Polizei die Wiese geräumt, weil sich mehrere hundert Teilnehmer dort versammelt hatten. Aufgrund der Hygiene-Regeln sind momentan nur Demonstrationen mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt. Für 14 Uhr ist vor dem Reichstag auch eine Gegendemonstration unter dem Motto "Gegen die Verschwörer und Faker - die Mitte der Gesellschaft meldet sich zurück" angekündigt.

AfD will am Großen Stern demonstrieren

Die AfD will am Samstag in der Straße des 17. Juni anlässlich des Tag des Grundgesetzes demonstrieren. Bislang nicht genehmigt ist dort eine Demonstration mit dem Titel "Für die Versammlungsfreiheit", der "Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand", da diese als Aufzug geplant ist und eine Teilnehmerzahl von 5.000 angekündigt ist.



In der Stadt sind am Samstag weitere Kundgebungen angemeldet, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigen.

In der Frankfurter Allee will die "Sozialistische Organisation Solidarität" ab 12 Uhr unter dem Motto "Coronakrise - Menschen schützen, nicht Profite" demonstrieren. Die Jusos Berlin haben in der Rathausstraße ab 14 Uhr eine Demo mit dem Titel "Solidarität in Zeiten von Corona" angemeldet und am Berliner Dom soll eine Kundgebung für die Corona-Maßnahmen stattfinden.



Greenpeace will Pop-up-Radweg installieren

Damit Fußgänger und Radfahrer genug Platz haben, um Corona-Maßnahmen wie die Abstandsregeln einhalten zu können, ruft der Verkehrsclub Deutschland für Samstagvormittag zu einer Kundgebung in der Berliner Straße in Tegel auf. Gefordert wird, Fußgängern und Radfahrenden mehr Verkehrsfläche zur Verfügung zu stellen. Auch Greenpeace will im Wedding ab 10 Uhr für mehr Radwege in der Stadt demonstrieren. Dafür wollen die Aktivisten zwischen der Utrechter und der Amsterdamer Straße einen Pop-up-Radweg auf einem Parkstreifen installieren.



