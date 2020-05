Nachdem der Berufsfeuerwehrmann Lars Schieske vor zwei Jahren aus seinem vorbeifahrenden Feuerwehrwagen im Einsatz die Teilnehmer einer flüchtlingsfeindlichen Demonstration in der Cottbuser Innenstadt durch ein Megafon mit "Hallo Patrioten" begrüßt hatte, nahm seine Karriere in der AfD ihren Lauf: Im Folgejahr holte er bei den Landtagswahlen in Brandenburg für die AfD das Direktmandat in Cottbus und zog in den Potsdamer Landtag ein.

Am Dienstag dieser Woche nun ging es um die "Aufhebung des Lockdowns" in der Corona-Krise. Erlaubt waren 50 Teilnehmer mit einem Abstand von zwei Metern. Aber schon nach drei Minuten löste Lars Schieske seine angemeldete Versammlung auf dem Altmarkt auf , ein sportlicher Typ mit kurz frisierten blonden Haaren, der viele Freunde in Stadt hat. Einige umher stehende Hooligans gaben das Kommando für den Demozug - "Los wir ziehen zum Gericht" - und Schieske führte scheinbar unbeteiligt 300 lautstarke Anhänger durch die Cottbuser Innenstadt.

Was den Protestierern am vergangenen Samstag in Berlin im Zusammenschluss mit einigen AfD-Mandatsträgern und Hooligans des BFC Dynamo mit den Ausschreitungen auf dem Alexanderplatz gelang, konnte die Polizei in Cottbus am diesem Dienstagabend verhindern: die Eskalation. Nach den teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Politik von Bundes- und Landesregierungen in der Corona-Krise in verschiedenen deutschen Städten vom vergangenen Wochenende hatte Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), davor gewarnt, dass die AfD diese Proteste "kapern" würde. In Brandenburg ist die AfD als rechtsradikale Bewegungspartei schon weiter. Hier hat sich das rechtsextreme Partei-Netzwerk "Der Flügel" durchgesetzt, das sich nach Bekundungen der Partei selbst zum 30. April dieses Jahres aufgelöst hatte. Am Tag darauf schaltete das Netzwerk in verschiedenen Bundesländern auf die Corona-Proteste um.

In Brandenburg werden sie federführend aus der AfD-Landtagsfraktion organisiert, einer Strategie ihres Vorsitzenden Andreas Kalbitz folgend: im Speckgürtel um Berlin, Blankenfelde-Mahlow etwa, wo die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin mit ihrem Kollegen Daniel Freiherr von Lützow agiert, und in Cottbus. In Rathenow im Havelland mobilisiert der AfD-Stadtverband montags zum unangekündigten Protest, und knüpft an ein fremdenfeindliches "Bürgerbündnis" aus der Flüchtlingskrise an.