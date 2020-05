Berliner Medizintechnik-Unternehmen rückt in Börsenindex auf

Es ist viele Jahrzehnte her, dass ein Berliner Unternehmen in den Top-Börsenindizes geführt wurde. Seit Freitag allerdings ist das vorbei: Der Strahlen-und Medizintechnik-Spezialist aus Berlin-Buch "Eckert&Ziegler" ist in den TecDax aufgestiegen. Von André Tonn