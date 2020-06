Markie Berlin Mittwoch, 03.06.2020 | 08:49 Uhr

Endlich. Wenigstens eine Partei die die Lage durchschaut. O Neuinfektionen, seit Tagen davor nur einstellige Neuinfektionen. In ganz Brandenburg knapp 100 Covid 19 positive. Covid 19 positiv heißt nicht krank. Zwischen 60-90% der positiven haben gar keine bis milde Symptome. Und in Brandenburg wird so getan, als ob die Pest grassiert.

Man muss sich doch nur die Infektionskarte Deutschland beim RKI ansehen, alles grün, so grün war sie noch nie. Wo soll das denn hinführen? Soll denn ganz Deutschland ein Reinraum werden? Die Maßnahmen müssen endlich weg, noch unverhältnismäßiger geht es überhaupt nicht mehr.