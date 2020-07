Wann sie wieder öffnen dürfen, ist nach wie vor offen: Vielen Clubs in Berlin stellt sich immer deutlicher die Existenzfrage. Der Senat unterstützt deshalb 38 Clubs, Festivals und Veranstalter mit einem weiterem Hilfspaket.

Die Clubszene Berlins leidet besonders stark unter der Corona-Krise, schon seit dem 12. März steht fast alles still. Trotz Kurzarbeit, Soforthilfe und Online-Konzerten wie "United We Stream" befinden sich viele Einrichtungen nach der viermonatigen Schließung in Existenznot.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte den Clubs deswegen Gelder aus dem 30 Millionen Euro-Hilfspaket des Bundes in Aussicht gestellt. 38 Antragsteller bekommen nun eine Zuwendung von durchschnittlich 81.429 Euro, wie aus einer Anfrage des Abgeordneten Georg Kössler (Grünen)vom Freitag, die dem rbb vorliegt, zu entnehmen ist. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.