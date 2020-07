Der Hauptstadt steht ein Wochenende mit vielen Demos bevor. Für die größte sind am Samstag 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei steht mit Hunderten Beamten bereit. Denn bei sommerlichen Temperaturen ist auch mit illegalen Partys in den Parks zu rechnen.

Tausende Menschen wollen am Wochenende in Berlin rund um das Brandenburger Tor demonstrieren. Für die größte Kundgebung am Samstag sind rund 10.000 Teilnehmer angemeldet, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.