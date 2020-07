Ein Corona-Ausbruch an einer Kita wäre für alle Beteiligten ein GAU. Mitarbeiter müssten in Quarantäne, Eltern stünden ohne Betreuung für ihre Kinder da, die dann wohl wieder zu Hause bleiben müssten. Um sich abzusichern, verlangen derzeit viele Träger von Berliner Kitas, dass Eltern ihre Kinder von einem Arzt gesundschreiben lassen, wenn es Erkältungssymptome zeigt, die auch bei einer Corona-Infektion auftreten können.

Im Herbst werde die Unsicherheit anwachsen, befürchtet sie. "Also ab September bis März könnten wir dann alle zu Hause bleiben, weil die Kinder durchweg immer irgendwelche Erkältungssymptome zeigen und man selbst ja vielleicht auch", sagt Arnecke. "Wenn man dann sieht, dass es nur zehn Krankschreibungstage fürs Kind gibt, ist das nicht machbar." Die Erkältungszeit kommt erst noch und die Unsicherheit wird wachsen.

Viele Eltern sind verunsichert und kritisieren die allgemeine Formulierung des Musterhygieneplans sowie seine weitreichenden Konsequenzen. "Es ist ja quasi gar nicht möglich, da noch arbeiten zu gehen", sagt Melissa Arnecke. Sie sollte ihren dreijährigen Sohn mit laufender Nase besser nicht in die Kita schicken. Ihr Alltag werde wieder durcheinander gebracht, sagt sie.

Die Kita-Träger beziehen sich nun offenbar auf einen Paragrafen, der eigentlich etwas anderes regeln soll, sagt Iris Brennberger, Pressesprecherin bei der zuständigen Senatsverwaltung. "Es gibt in dem Gesetz, das die Kitabetreuung regelt auch den Paragrafen, dass, wenn Kinder längere Zeit krank waren, dann die Kita eine ärztliche Untersuchung verlangen darf." Ein Attest, das aussagt, eine laufende Nase ist ungefährlich - offiziell gibt es so eine Gesundschreibung also gar nicht.

Das stört wiederum die betroffenen Ärzte. Jacob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte sagt, Schnupfnasen seien nun mal an der Tagesordnung. "Jedes Mal eine Gesundschreibung für diese Kinder auszuschrieben, wäre erstens medizinischen unsinnig und zweitens teuer für die Eltern, weil das keine Kassenleistung ist", sagt Maske. "Drittens würde es die Arztpraxen so massiv überlasten, dass sie keine Zeit mehr hätten für wirklich kranke Kinder oder chronisch kranke Kinder." Pro Tag kämen derzeit zehn bis 20 hilflose Eltern in seine Praxis und würden nahezu um eine Gesundschreibung betteln. Die Kosten liegen bei mindestens 10 Euro pro Attest.