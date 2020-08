Tommy Sonntag, 09.08.2020 | 20:19 Uhr

Demonstriert doch für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, nicht nur für euch selbst. Egoisten!

Mit so einem Grundeinkommen hätte es viel von diesem Coronachaos nicht gegeben.



Und zu Kommentar 6: Niemand ist gezwungen Künstler oder Vollzeitkünstler zu werden. Bei Hatz IV muss man auch zuerst alles für seinen Unterhalt hergeben. Künstler sollten auch zu aller erst für ihren Unterhalt sorgen und DANN Künstler sein. Ich kann ja auch nicht irgendetwas machen und wenn das schief geht die Gesellschaft in Haftung nehmen.

Ich glaube Jeder Vater, Mutter, Oma, Opa... sagen so etwas wie "lerne einen *richtigen* Beruf" Künstler kann man auch nebenbei machen.

ich will, ich will, ich will und wenn es schief geht, dann sollen die anderen dafür gerade stehen. Ich bin immer wieder sprachlos, was für ein Anspruchsdenken sich in der Gesellschaft etabliert hat.

Mit Künstlern ist es auch wie mit Butterbergen, es gibt einfach zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage.