Ulrike Berlin Montag, 10.08.2020 | 13:01 Uhr

Bei jedem Terroranschlag wurde uns immer wieder vorgehalten: Absolute Sicherheit gibt es nicht! Diesen Satz würde ich in Bezug auf Corona auch gerne mal hören! Irgendein Virus ist immer; es gab die Schweinegrippe, die Hongkonggrippe und wer weiß was noch, aber niemals ist so ein Aufstand gemacht worden, mit dem Blick auf Infizierten- , Kranken- und Sterblichkeitszahlen - wie's Kaninchen auf die Schlange. Und alle anderen wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen Schäden spielen keine Rolle?? Die WHO hat die Definition, was eine Pandemie ist, geändert von "Krankheit mit höherer Letalität geht um" zu "Krankheit mit leichter Übertragbarkeit geht um" , mich würde interessieren, wieso, denn erst diese Umdefinierung bietet die Grundlage für all die Einschränkungen. Und ja, rein definitorisch gehöre ich zur "Risikogruppe" mit Ende 60, aber ich möchte selbst entscheiden, welchen Risiken ich mich aussetze. An so eine Beatmungsmaschine will ich eh nicht.