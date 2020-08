Das Gesundheitsamt des Berliner Bezirks Mitte sucht Personen, die sich in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli in der Neuen Odessa Bar in der Torstraße aufgehalten haben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, habe sich zwischen 23 und 3 Uhr eine Person in dem Lokal aufgehalten, die anschließend positiv auf Sars-CoV-2 gestetet worden war.

Wer sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Bar aufgehalten hat, werde gebeten, sich per E-Mail beim zuständigen Bezirksamt zu melden. Neben Angaben zu ihrem Aufenthaltsort innerhalb der Bar sollen auch Name, Geburtstdatum, Adresse, Uhrzeit und Telefonnummer hinterlassen werden.