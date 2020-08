Nach der Suspendierung eines Schulleiters in Rathenow (Havelland) haben am Montagvormittag nach Polizeiangaben mehrere Dutzend Menschen vor der betroffenen Schule demonstriert.

Der Schulleiter hatte sich in der vergangenen Woche in einem Brief an die Eltern gegen die Maskenpflicht an seiner Grundschule gewandt. Laut einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" hatte der Mann erklärt, er wolle die Maskenpflicht nicht umsetzen. Daraufhin war das Schulamt Neuruppin eingeschritten. Laut rbb-Recherchen war der Brief des Schulleiters nicht der alleinige Anlass für die Suspendierung.