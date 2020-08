Rechtsextreme Krawalle am Reichstag, Dutzende verletzte Polizisten, über 300 Festnahmen: Berlins Innensenator Geisel und die Polizeiführung müssen am Montag im Abgeordnetenhaus erklären, wie es dazu kommen konnte.

Die Ausschreitungen in Zusammenhang mit Demonstrationen am Samstag in Berlin beschäftigen am Montagvormittag den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizeiführung sollen erklären, warum rechtsextreme Demonstranten bis vor die Türen des Reichstagsgebäudes gelangen konnten und dort lediglich drei Polizisten postiert waren.

Am Samstag hatten knapp 40.000 Menschen gegen die Maßnahmen der Regierung zum Schutz vor Corona demonstriert. Darunter waren auch Anhänger von Verschwörungsideologien und organisierte Rechtsradikale. Etwa 300 bis 400 Demonstranten hatten am Samstagabend Absperrgitter am Reichstagsgebäude in Berlin überwunden, wie die Polizei in ihrer Bilanz mitteilte. Sie stürmten die Treppe hoch und bauten sich triumphierend und lautstark vor dem verglasten Besuchereingang auf. Dabei waren auch die von den sogenannten Reichsbürgern verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen zu sehen, aber auch andere Fahnen. Anfangs standen nur drei Polizisten der lauten Menge entgegen.

Nach einer Weile kam Verstärkung. "Ein Eindringen in den Reichstag war den Personen daher nicht möglich", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei drängte die Menschen auch mit Hilfe von Pfefferspray zurück. Wie genau es zu der Panne kam, wurde nicht erläutert. Insgesamt wurden laut Darstellung der Polizei am Samstag 33 Polizisten verletzt. 316 Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Es gab 131 Anzeigen wegen Angriffen auf Polizisten, Widerstandes, Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.