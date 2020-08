Prenzlauer Sonntag, 23.08.2020 | 12:43 Uhr

Frau Kalayci war im Senat bisher noch die Vernünftigste, aber dieser Vorschlag ist Blödsinn, weil unsere Stadt fast pleite ist.

Wir können nicht Berlin ruinieren, indem wir alles zumachen und Geld für Intensivbetten und Polizeieinsätze rausschmeißen, so lange bis in Bayern oder NRW die Corona-Lage unter Kontrolle gebracht wurde.

Mein Plan:

Weiterleben mit Eigenverantwortung

Wenn wir Geld in die Kliniken pumpen, dann können da auch mal Leute behandelt werden.

Würde auch zu mehr Wissen führen. Könnte man ja mal nutzen.

Null-Infektions-Wahnsinn stoppen!

Da wir in Deutschland schon viel mehr auf Erkältungen trainiert sind, wird es auch keine Zustände wie in Sommerregionen geben.

Das wird leider immer verschwiegen.

Kucken Sie sich mal in Berlin um!

Bei den ganzen Demos und Abstands-Verweigerern müssten wir schon Tausende Tote in Berlin haben.