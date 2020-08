Bild: dpa

Corona-Pandemie - Berliner Senat berät über Hygieneregeln und "Heldenprämie"

18.08.20 | 10:01 Uhr

Wie werden die Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten finanziert? Wie soll bei Verstößen gegen Hygieneregeln in Bars und Gaststätten reagiert werden? An wen geht die "Heldenprämie"? Einige Fragen, mit denen sich der Senat am Dienstagvormittag beschäftigt. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz des Berliner Senats live ab 13 Uhr



Der Berliner Senat berät am Dienstagvormittag über Verstöße gegen die Corona-Regeln in Kneipen und Restaurants. Ein Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga soll zu den Erfahrungen und Einschätzungen aus seiner Sicht Stellung nehmen. In dem Zusammenhang wollen die Senatsmitglieder insbesondere über die deutlich gestiegenen Infektionszahlen im Bezirk Mitte beraten und über die Frage, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Dabei dürfte auch das Thema Alkoholverbot zumindest für einzelne Straßenzüge noch einmal eine Rolle spielen, das den Senat bereits in der vergangenen Woche beschäftigt hat.



"Alltagshelden" sollen Prämie erhalten

Auch die Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten stehen auf der Tagesordnung. Teststellen gibt es an den beiden Berliner Flughäfen, am Zentralen Omnibusbahnhof und seit Montag auch am Hauptbahnhof. Dabei geht es auch darum, wie die zunehmende Zahl der Tests finanziert werden soll.



Ein weiteres Thema ist die sogenannte Heldenprämie. Sie soll an "Alltagshelden, also an die Menschen gehen, die vor allem in der ersten Phase der Corona-Krise Außergewöhnliches geleistet haben und oft einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt waren. Dazu zählen etwa Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, Justizbedienstete, Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern sowie Erzieherinnen und Erzieher.



Sendung: Inforadio, 18.08.2020, 6:30 Uhr