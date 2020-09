Um den Gastronomen zu helfen, könne auch über Heizmöglichkeiten für den Aufenthalt im Freien nachgedacht werden - der zusätzliche Kohlendioxid-Ausstoß ließe sich anderweitig ausgleichen, heißt es nun von den Grünen. Sie halten es wegen der aktuellen Ausnahmesituation für "angemessen, für die Außengastronomie in Berlin zunächst alle Möglichkeiten zu prüfen, wie das Angebot im Freien etwa mit Decken, Windschutz oder mit guter Belüftung in Innenräumen auch am Abend aufrecht erhalten werden kann", sagte die grüne Umweltsenatorin Regine Günther am Dienstag dem rbb.

Wenn es nach dieser Prüfung doch zum Einsatz von Heizstrahlern komme, müsse deren Emission aber "kompensiert werden", so Günther weiter. "Als mögliche Kompensation sehe ich einen autofreien Tag, verbunden mit dem Kauf von glaubwürdigen Zertifikaten."

Die FDP-Fraktion hatte bereits am Montag mitgeteilt, Emissionen durch einen einmaligen, freiwilligen autofreien Sonntag auszugleichen, wäre auch für sie als Kompromiss denkbar.