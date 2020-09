Rita Dienstag, 22.09.2020 | 10:47 Uhr

Frau Kalayi ist an Inkompetenz nicht zu überbieten. Wir bilden erst einmal einen Stuhlkreis. Dann predigen wir Wasser und saufen heimlich Wein. Frau Kalayi hat keine Durchsetzungsfähigkeit. Sie müsste sofort alle Partygänger vom James Simon Park die Adressen aufnehmen, Bußgeldbescheide verteilen, in Quarantäne schicken, besser in Zwangscarantäne schicken, ihr Feldlazarett an der Messe ist ja leer.