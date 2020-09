Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), verstärkt sogennannte "Fieberambulanzen" aufzubauen, stößt in Berlin auf Zuspruch. Die Ambulanzen sind für Menschen mit Covid- oder Grippesymptomen gedacht. Spahn will durch diese Einrichtungen vermeiden, dass sich das Coronavirus im Herbst wieder verstärkt in den Wartezimmern der Arztpraxen ausbreitet.