Herbert Land Brandenburg Freitag, 09.10.2020 | 13:03 Uhr

"Die größere Ansteckungsgefahr sehe ich eher bei den Pendlern, die tagtäglich in den vollen Öffis von und nach Berlin/Brandenburg fahren."

Da gebe ich Ihnen Recht. Einwändungen in anderen Beiträgen wurden, vermutlich durch MSGIV-Mitarbeiter, diffamiert.

Tatsache ist:

"Es gibt auch in Brandenburg seit einiger Zeit steigende Infektionszahlen, vor allem in den berlinnahen Bereichen, was angesichts tausender Pendler täglich auch nicht verwundert. Obwohl seit 14 Tagen mehrfach darauf hingewiesen wurde, auch an Fraktionen im Landtag, scheint man das in Potsdam aber auszublenden. Ist das Ausdruck der nächsten Fehleinschätzung?

Denkt man die Landesgrenze ist ein hinreichender Schutz vor dem Übergreifen des Infektionsgeschehens? Glaubt man dass jemand, der den ganzen Arbeitstag in Berlin (Mitte) zugebracht hat, bei seiner Rückkehr an der Landesgrenze durch eine „Corona-Desinfektionsanlage“ muss?"