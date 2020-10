Eric Berlin Mittwoch, 07.10.2020 | 21:23 Uhr

1. Was hat der der VERDI-STREIK bei der BVG damit zu tun?

2. Der Senat kann das Streikrecht NICHT verbieten!

3. Aber zu 10-tausenden am Alex zu demonstrieren ist ok??

Zumal, auch wenn das hier eigentlich nicht das Thema ist, haben Sie mit Sicherheit keine Ahnung warum die BVG bestreikt wird...Da können Sie sich eher beim Senat/AGV bedanken