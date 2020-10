Der Querdenker Berlin Montag, 05.10.2020 | 13:30 Uhr

Wieder was gelernt: Fahre ich als Südost-Berliner in ein Risikogebiet was Berlin so definiert hat, da die Zahlen des RKI das so sagen, bin ich ein verantwortungsloser Covidiot und muss mit drakonischen Maßnahmen rechnen.

Fahre ich aber in ein Risikogebiet, was Berlin nicht definieren will, obwohl(!) die Zahlen des RKI das so sagen, bin ich ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft...



"Manche sind eben gleicher."