Für Urlauber aus diesen Bezirken oder schleswig-holsteinische Rückkehrer von dort hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten. In Berlin hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche neue Höchstwerte erreicht. Am Freitag wurden erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 300 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden registriert.

Als Grundlage für die Einstufung als ein solches Gebiet dient die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit lag sie am Samstag für Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg bei 59,2, in Mitte bei 61,7 und in Neukölln bei 56,7. Für die Stadt Hamm lag der Wert am Sonntag laut Robert Koch-Institut bei 99,4, in Remscheid bei 58,6. Ein Wert von 50 wird von deutschen Gesundheitsbehörden als kritisch eingeschätz und sollte nicht überstiegen werden.



Bereits seit Ende Juni weist das nördliche Bundesland auch Regionen innerhalb Deutschlands als Risikogebiete aus.