Droht die Corona-Pandemie in Berlin aus dem Ruder zu laufen? Die Gesundheitssenatorin jedenfalls macht sich "große Sorgen" - und fordert nun schärfere Maßnahmen, um die Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadt zu senken.

Angesichts eines rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in Berlin fordert Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) für die Hauptstadt ein Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol von 23 bis 6 Uhr. Dieses müsse für Restaurants, Bars, Clubs und für Spätis gelten, sagte die Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt breitete sich das neuartige Coronavirus in Berlin nach offiziellen Zahlen stark aus. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag 339 Neuinfektionen - laut Gesundheitsverwaltung ist das der höchste Zuwachs seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Zwar wurden damals weniger Menschen getestet, so dass der Anstieg zumindest teilweise auf vermehrte Tests zurückzuführen sein kann. Aber: Nach den Worten Kalaycis ist der Anteil der positiven Befunde - etwa 2 von 100 - heute deutlich höher als damals.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag zuletzt bei 34,5 und damit über der Grenze von 30, ab der bei Politik und Behörden die Alarmglocken klingen. In fünf von zwölf Bezirken liegt der Wert über 40. Spitzenreiter ist Mitte (59,6), auch in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln liegt der Wert über 50. Und: In der Altersgruppe 20 bis 29 beträgt diese sogenannte Inzidenz 66.

"Das alles macht mir sehr große Sorgen", sagte Kalayci. Das Infektionsgeschehen breite sich nicht länger nur in der Innenstadt aus und sei immer schwerer einzuschätzen. Bei nur noch 20 Prozent der Corona-Infektionen sei der Ausbruch klar lokalisierbar. Für einen solchen Fall habe sich die Ministerpräsidentenkonferenz am 29. September auf konsequente lokale Beschränkungen verständigt. "Das müssen wir in Berlin jetzt umsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass der Staat in der Pandemie handelt."