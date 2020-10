In Berlin haben Gesundheitsbehörden am Dienstag 706 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Das ist nicht nur der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, sondern auch ein massiver Anstieg, des bisherigen Höchstwertes.

Vergangene Woche Donnerstag waren 498 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert worden. Schon diese Zahl stellte einen deutlichen Sprung bei den Infektionszahlen dar.

Erneut ist auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz für Berlin gestiegen, also die Zahl der durchschnittlichen Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner. Sie beträgt in der Hauptstadt nun insgesamt 71,5. Am Montag betrug dieser Wert noch 63,2.

Nach wie vor am stärksten betroffen ist der Bezirk Neukölln mit einer 7-Tage-Inzidenz von 171,3. Es folgen Mitte (117,2) und Tempelhof-Schöneberg (92,9). Lediglich die vier östlichen Bezirke bewegen sich weiterhin unterhalb der als kritisch bewerten Marke von 50, alle anderen liegen zum Teil deutlich darüber.