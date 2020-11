Bild: dpa/Andreas Arnold

Jetzt auch in Klassen 5 und 6 möglich - Berlin weitet Maskenpflicht an Schulen aus

26.11.20 | 21:12 Uhr

Berlin verschärft noch einmal die Hygienemaßnahmen an den Schulen. Ab einer Siebes-Tages-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern soll etwa die Maskenpflicht auch in den Klassen 5 und 6 an Grundschulen gelten.



Der Senat hat weitere Corona-Schutzmaßnahmen für Berliner Schulen und Kitas angekündigt. Grundlage dafür ist der Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin vom Mittwoch. Somit sollen befristet bis zum 8. Januar in allen Berliner Bezirken mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht auch in den Klassen 5 und 6 an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen gelten. Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit.



Hybridunterricht ermöglicht, Präsenzunterricht Priorität

Solange diese Inzidenz bestehe, soll es Berliner Schulen auch ermöglicht werden, in höheren Klassen auf freiwilliger Basis auf sogenannten Hybridunterricht umzustellen. Dabei können Schüler abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. Das soll in den Jahrgangsstufen 8 und 11 an den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sowie in den Jahrgangsstufen 8 und 9 an den allgemeinbildenden Gymnasien gelten, jedoch nicht für Abschlussjahrgänge. "Unsere Schulen haben den Hybrid- und Wechselunterricht konzeptionell seit vielen Monaten weiterentwickelt und in vielen Fällen bereits getestet", sagte Scheeres. Berlin sei hier gut vorbereitet. Sehr zu begrüßen sei aber die Regelung, die Abschlussjahrgänge grundsätzlich im Präsenzunterricht zu behalten. Dem stimmte auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Senats zu. "Der Präsenzunterricht ist für uns von herausragender Bedeutung." Nicht nur wegen der Wissenslücken sondern auch für den Kontakt der Schüler, so Müller weiter. "Der Präsenzunterricht bleibt das oberste Ziel."