Matthias Berlin - Prenzlauer Berg Donnerstag, 26.11.2020 | 19:29 Uhr

Da verkündet Frau Merkel nach 9 Tagen (verschenkter Zeit) man habe eine bundeseinheitliche Regelung gefunden und der Berliner Senat macht wieder was er will.



Wozu haben wir eine Regierung?



Wir sind zu Weihnachten 6 Personen in der Familie. Ob das Müller und Co. passt oder nicht.



Davon arbeiten 2 in der Pflege und Einer ist Busfahrer bei der BVG. Wir hatten das ganze Jahr Stress, und haben uns an alle Regeln gehalten. Unterstützung vom Senat erhalten haben wir nicht!!!



Wir halten uns auch zu Weihnachten an die Regeln, aber an die, die unsere Bundeskanzlerin gestern verkündet hat.



Und wenn es nicht passt schickt uns die Polizei vorbei, falls diese Zeit hat und nicht gerade damit beschäftigt ist(so wie heute geschehen) im Auftrag von R2G Obdachlose zu vertreiben...