JustABerliner Berlin Montag, 02.11.2020 | 14:55 Uhr

In China darf man (als Nicht-Inländer) ohne Extra Prüfung - nicht mal alleine Auto fahren, weil man unterstellt, dass "der Ausländer" Straßen- und Warnschilder nicht entziffern kann.

In Deutschland kann man den theoretischen Teil der Prüfung zum - deutschen - Führerschein in über zwanzig Sprachen ablegen.

Warum ??? Wessen Deutschkenntnisse nicht zum Ablegen der Prüfung reichen, wie soll derjenige Warn- und Hinweisschilder korrekt erkennen?

In Deutschland bitte erst die deutsche Sprache lernen und dann den Führerschein machen!