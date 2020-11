Als Auslöser für den Teil-Lockdown gilt insbesondere die Lage an den Krankenhäusern. Auf vielen Intensivstationen war der Anteil der Corona-Patienten in der vergangenen Woche um ein Vielfaches höher als nach Anfang Oktober.

Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten

Beide Landesregierungen rufen die Bevölkerung auf, nicht zwingend notwendige Kontakte einzustellen

Es gelten neue Beschränkungen bei privaten Treffen. In Berlin ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum und im Innenraum nur allein oder mit Personen des eigenen Haushalts plus zwei weiteren Personen aus verschiedenen Haushalten erlaubt.

Also: ein Haushalt plus zwei Personen aus je einem weiteren Haushalt.

Oder: ein Haushalt plus ein weiterer Haushalt (maximal zehn Personen).

In Brandenburg gilt für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit und im privaten Raum: Er dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - maximal zehn Personen.



(Korrektur: In einer früheren Fassung hatten wir geschrieben: "In Berlin wie Brandenburg sind private Treffen im öffentlichen, wie in privaten Innenräume auf maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten begrenzt. In Berlin dürfen sich im Freien Personen aus bis zu drei Haushalten treffen." Das ist so nicht korrekt. Richtig sind die weiter oben genannten Regelungen.)



Von dieser Regel ausgenommen sind in Berlin Kinder bis zwölf Jahren. In festen Unterrichts- oder Betreuungsgruppen gelten für sie die Kontaktbeschränkungen auch außerhalb von Schule oder Kindergarten nicht, wenn die Treffen im Freien stattfinden.



In Brandenburg gibt es Ausnahmen für Kinder bis 14 Jahren von den strengen Kontaktbeschränkungen.