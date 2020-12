Lausi OSL Montag, 14.12.2020 | 18:57 Uhr

Da geht also der Lockdown light weiter . Ausgangs“Beschränkungen“ zu einer Zeit, in der sich bei dieser Witterung eh keiner draußen aufhält . Dafür an Weihnacht und Silvester Tassen hoch bis 2.00 Uhr. Hoch lebe das Infektionsgeschehen. Baumärkte bleiben nur in BB offen für Jeden Gewerbetreibenden. Bin gespannt wieviel Gewerbe hier im Süden aus BB und Sachsen unterwegs sein wird und der Parkplatz wird voll sein wie immer. Wer soll’s kontrollieren. Warum sind wir mit einem Ministerpräsidenten gestraft, der sich nur das traut , was ihm seine Kollegen wie Her Müller aus Berlin gestattet haben.

Sieht überhaupt noch jemand durch bei diesen Beschränkungen ? Wie ist nun der Stand in OSL Herr Heinze. Warum traut sich eigentlich der RBB nicht , bei einer PK mal vernünftig nachzuhaken, will man keinem wehtun? Am Sonntag hieß es noch die Bundes Länder sind sich endlich mal einig. Das hat Herr Woidkte heut pulverisiert.