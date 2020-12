Regierungsvertreter von Bund und Ländern wollen am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10 Uhr soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben.

In Berlin und Brandenburg wollen die Landesregierungen dann am kommenden Dienstag über neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie entscheiden.

Auch in der Region bewegt sich die Zahl der Corona-Infektionen seit Wochen auf hohem Niveau. Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte bereits am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz", es zeichne sich ab, "dass ab 20. Dezember es doch erhebliche Einschnitte gibt" und der Einzelhandel "deutlich" heruntergefahren werde. Brandenburg kündigte am Freitag an, bereits ab dem kommenden Mittwoch das öffentliche Leben weitgehend einschränken zu wollen. Berlin und Brandenburg betonten dabei, sich eng abstimmen zu wollen.