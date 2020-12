Die Regierungen mehrerer Bundesländer haben sich in den vergangenen Tagen für neue, harte Corona-Regeln ausgesprochen. Wie der Berliner Regierende Müller hat sich jetzt auch der Brandenburger Ministerpräsident dafür ausgesprochen.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für die nächste Woche eine Kabinettsentscheidung über einen harten Lockdown angekündigt. Das Ziel, die Kontakte zu beschränken, sei offensichtlich mit den bisherigen Maßnahmen "nicht gelungen", sagte Woidke am Freitag im privaten BB Radio. "Deswegen wird es ein Lockdown sein müssen, wenn wir uns dazu entscheiden (...), der sehr weitgehend sein wird." Die Entscheidung sei "sehr wahrscheinlich" für die nächste Woche.

Die Regierungschefs der Länder werden nach Angaben von Woidke dann bis Sonntag gleich mehrmals über schärfere Corona-Regeln beraten. Es gebe "heute Abend nochmal eine Runde der Ministerpräsidenten, am Sonntag die Runde mit der Bundesregierung", sagte er in der Radiosendung.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch im Bundestag weitergehende Beschränkungen noch vor Weihnachten verlangt. Mehrere Länder kündigten bereits strengere Maßnahmen an, zuletzt Baden-Württemberg einen Lockdown und Ausgangssperren.

Für Berlin hatte der Regierende Bürgermeister Müller am Donnerstag deutliche Einschränkungen angekündigt. Er geht davon aus, das Bund und Länder noch vor Weihnachten die Corona-Auflagen verschärfen. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, er erwarte einen dreiwöchigen harten Lockdown ab 20. Dezember.

Der Senat will sich am kommenden Dienstag damit befassen. Müller will sich aber auch mit Brandenburg abstimmen.