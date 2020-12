Noch im Dezember sollen sich erste Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen können. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (Stiko) hat daher am Donnerstag eine Empfehlung an das Bundesgesundheitsministerium für die Corona-Impfungen vorgelegt [rki.de]. Bei dem Impf-Angebot sollten "bestimmte Personengruppen" bevorzugt werden, "die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe" bei einer Ansteckung hätten oder die beruflich "besonders exponiert" seien, heißt es in dem Beschlussentwurf. Dazu zählen unter anderem Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Menschen ab 80 Jahren.