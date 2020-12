Bild: imago images/Willi Schewski

Risiken und Nebenwirkungen - Was wir über die Corona-Impfungen wissen - und was nicht

07.12.20 | 15:11 Uhr

In Berlin und Brandenburg werden Corona-Impfzentren eingerichtet, bestenfalls könnten sie Mitte Dezember in Betrieb gehen. Allerdings müssen die Impfstoffe noch zugelassen und ausgeliefert werden. Und es bleiben Fragen offen. Von Haluka Maier-Borst und Frank Preiss

Welche Impfstoffe gibt es und wie wirksam sind sie?

Bislang ist hauptsächlich die Rede von drei Impfstoffen, weil sie in der Studienphase III ausreichende Resultate vorgewiesen haben. Zum einen der Impfstoff von Biontech/Pfizer, einen weiteren bietet der Pharmakonzern Moderna an und dann gibt es noch das Produkt des Konzerns Astrazeneca. Bei Biontech/Pfizer und Moderna liegt die Wirksamkeit für Doppelimpfungen nach vorläufigen Daten bei rund 95 Prozent [bmj.com]. Wichtig ist dabei zu beachten, dass das nicht bedeutet, dass zum Beispiel 95 Prozent oder mehr der Geimpften geschützt sind. Es bedeutet stattdessen, dass Geimpfte eine relative Reduktion des Risikos um 95 Prozent im Vergleich zu Nicht-Geimpften hatten. Wenn also in der Studie sich innerhalb einer Zeitraums zehn Prozent der Studienteilnehmer mit Placebo angesteckt hatten, so hatte sich nur ein halbes Prozent der Geimpften angesteckt. Der Immunologe der Berliner Charité, Stefan Kaufmann, zeigte sich im Gespräch mit Inforadio von den Impfstoffen Moderna und Biontech-Pfizer überzeugt: Sie würden einen ausgezeichneten Schutz hervorrufen, sagte Kaufmann. Das zeigten die Tests an insgesamt 40.000 Freiwilligen. Beim Impftstoff von Astrazeneca ist die Lage komplizierter. Bei brasilianischen Probanden, die zwei volle Dosen des Impfstoffs bekamen, lag die Effektivität bei 62 Prozent. Bei britischen Probanden, die versehentlich bei der ersten Impfung nur die halbe Dosis bekamen, lag die Effektivität bei 90 Prozent. Wegen dieser uneinheitlichen Verabreichung hat Astrazeneca beschlossen, so weit möglich die noch laufende Studienphase III umzustellen. Noch ungeimpfte Probanden sollen beim ersten Mal die halbe Dosis bekommen [pharmazeutische-zeitung.de].

Wie groß ist die Gefahr von Nebenwirkungen?

Sowohl bei Pfizer als auch Moderna entwickelten etwa zwei Prozent der Geimpfte ernsthafte Nebenwirkungen. Dazu gehört zum Beispiel ein hohes Fieber von 39 bis 40 Grad Celsius [sciencemag.de]. Das heißt aber nicht, dass die restlichen Geimpften gar keine Nebenwirkungen spüren, erklärt Carlos A. Guzmán, Impfstoffforscher am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. "Bei Vektorimpfstoffen auf mRNA-Basis oder mit Adenoviren hat etwa die Hälfte der Geimpften lokale oder systemische nicht gravierende Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schlappheit oder Schmerzen an der Einstichstelle. Das ist ein deutlich höherer Anteil als bei vielen etablierten Impfstoffen", sagt er. Trotzdem ist es Guzmán wichtig zu betonen, dass die Impfstoffe nach allem was man bisher weiß, so sicher sind wie auch andere Impfstoffe. Das, was derzeit unbekannt sei, seien hauptsächlich zwei Arten von Nebenwirkungen. Zum einen seien das die Nebenwirkungen, die deutlich verspätet auftreten. "Das ist ein Unterschied im Vergleich zu einem regulären Zulassungsverfahren, wo man die Zeit hätte, sich die Langzeitfolgen anzuschauen. Aber in der Regel taucht der Großteil der Nebenwirkungen bei Impfungen eher zeitnah im Anschluss an die Impfung auf", sagt Guzmán. Und zum anderen sind da die extrem seltenen Nebenwirkungen, zum Beispiel solchen die nur bei einem von 50.000 oder einem von 100.000 oder einem von einer Millionen Geimpften auftauchen. Aber auch bei anderen Impfstoffen sei dies eine Unsicherheit, die man nicht vor der Marktzulassung ausschließen könne.

Wie lange hält die Impfung?

Das weiß man noch nicht, schlicht weil nicht genügend Zeit seit den Impfungen der Probanden vergangen ist. Was sich aber sagen lässt, ist, dass auch noch einige Zeit nach der Impfung bei den Probanden die Menge an Antikörpern im Blut hoch ist. "Das lässt darauf hoffen, dass auch die Immunität eine Weile anhält", sagt Guzmán. Ob jedoch eine jährliche Auffrischung notwendig ist oder der Schutz auf Jahre anhält, bleibt ungewiss.

Wann könnte es frühestens eine Zulassung geben? Warum geht alles so schnell?

Die Anhörung der Europäischen Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für Biontech und Moderna ist am 11.12., bis zum 29.12. soll eine Einschätzung vorliegen [reuters.com]. Wird dann einer oder mehrere Impfstoffe zugelassen, dann prüft jede Charge des Impfstoffes nochmals das Paul-Ehrlich-Institut. Der Wissenschaftsjournalist David Beck betont im Gespräch mit Inforadio, dass bei der Zulassung der Impfstoffe nichts mit heißer Nadel gestrickt werde. Oberste Priorität der Behörden sei die Sicherheit. Carlos A. Guzmán erklärt ebenfalls, dass die Geschwindigkeit bei der Entwicklung der Impfstoffe nichts damit zu tun habe, dass man nicht genügend vorsichtig getestet hat. "Man hatte schlicht zwei große Vorteile: Erstens hatten die Forscher/innen viele Grundlagen, auf denen sie bereits aufbauen konnten. Und zweitens hatte man quasi unbegrenzte Ressourcen." So seien Corona-Viren seit Jahren erforscht. Dass das charakteristische Spike-Protein ein guter Ansatzpunkt für einen Impfstoff ist, sei sehr schnell klar gewesen. Außerdem habe man seit Jahrzehnten die Grundprinzipien für mRNA- und Adenovirus-basierte Impfstoffe entwickelt. Und man habe eben an vielen Standorten mit vielen Forschern und viel Geld gleichzeitig forschen können – anstatt auf Bewilligung von Mitteln und Geldern lange warten zu müssen.

Wann werden die Impfstoffe in Deutschland erhältlich sein? Wissenschaftsjournalist David Beck sagte im Gespräch mit Inforadio, er halte es für realistisch, dass in Deutschland ab Mitte Januar geimpft werden könne. Ähnlich sieht es auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Thomas Mertens. Er sagte dem rbb, dass man die Berichte über mögliche derzeitige Lieferschwierigkeiten bei Biontech/Pfizer entsprechend nicht überbewerten sollte – auch weil eben mit Moderna und Astrazeneca zwei weitere Impfstoffe wohl bald bereit stünden.

Wie viele Impfdosen werden Berlin und Brandenburg bekommen?

Bereits zum Jahreswechsel rechnet das Land Brandenburg mit einer ersten Corona-Impfstoff-Lieferung. Dabei handelt es sich laut Gesundheitsministerium voraussichtlich um 150.000 Dosen des Impfstoffes von Biontech und Pfizer. In Berlin wird davon ausgegangen, dass eine erste Charge von bis zu 900.000 Impfdosen noch im Dezember die Hauptstadt erreichen wird.

Was kosten die Impfstoffe?

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wird wohl pro Dosis 17 Euro kosten also rund 35 Euro pro Patient, weil es zwei Dosen des Vakzins braucht. 13 bis 21 Euro werden es wohl pro Dosis bei Modernas Impfstoff sein und somit ungefähr 25 bis 41 Euro pro Patient. Astrazenecas Impfstoff ist deutlich billiger und wird ungefähr 2 bis 3,50 Euro pro Dosis kosten [ft.com]. Das liegt daran, dass dieser Impfstoff eben einen anderen Wirkmechanismus nutzt. Darum muss er auch weniger kühl gelagert werden als die beiden anderen Impfstoffe. Bei Astrazeneca liegt die Temperatur bei 2 bis 8 Grad Celsius, bei Pfizer sind es minus 70 Grad Celsius [apnews.com].

Wird es eine Impfpflicht geben?

Nein, die Impfungen werden auf freiwilliger Basis durchgeführt, sie kosten den Impfling auch kein Geld. Die Kosten für die Impfung übernehmen die Krankenkassen. Die Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung sowie den Betrieb der Impfzentren übernehmen Bund und Länder.

Kann ein Geimpfter das Coronavirus weitertragen?

Das bleibt eine der großen Ungewissheiten. Denn in den Moderna- und Pfizer/Biontech Studien wurde nur getestet, ob die Geimpften und die Ungeimpften eine symptomatische Form von Covid-19 entwickeln. Ob sie aber vielleicht asymptomatisch das Virus weitergeben können, das wurde nicht geprüft. Die Astrazeneca-Studie hingegen hat versucht, auch asymptomatische Erkrankungen mit wöchentlichen Abstrichen aufzuspüren. Diese Studie ist aber wegen der uneinheitlichen Dosierung des Impfstoffs und anderer Makel in die Kritik geraten. Darum plant AstraZeneca die Studienphase III mit der optimierten Dosierung fortzusetzen. Carlos A. Guzmán erklärt, dass man primär darauf setzen sollte, mit dem Impfstoff Risikogruppen zu schützen. Wie gut das aber gelinge, sei auch nicht vollends sicher. "Die Studien müssten viel, viel größer sein, um fundierte Aussagen darüber zu treffen, wie gut die Vakzine Individuen aller Risikogruppen zum Beispiel schützen oder wie gut sie schwere Verläufe oder gar Todesfälle verhindern.“ Derzeit bleibt uns vor allem der plausible Schluss, weniger symptomatische Infektionen wird auch wohl heißen, dass weniger Menschen schwer erkranken und weniger an Covid-19 sterben.

Wie viele Menschen müssen geimpft werden, damit wir wieder zum Alltag zurückkehren können? Und wie lange dauert das?

Das ist schwierig zu sagen, weil es viele unbekannte Faktoren gibt. Eine grobe Annahme wäre zu sagen, dass mehr Normalität möglich ist, wenn alle Risikogruppen geimpft sind. Das sind in Deutschland bis zu 40 Prozent der Bevölkerung laut Aussagen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahns (CDU) [t-online.de]. Dann wären nur die jüngeren Menschen noch gefährdet, die aber in der Regel mildere Verläufe von Covid-19 durchleben. Eine andere Richtmarke dagegen ist der Zeitpunkt, wenn Herdenimmunität erreicht ist. Das ist je nach Modell in etwa ein Anteil von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung [aerztezeitung.de]. Entsprechend ist schwierig zu sagen, wann mehr Normalität möglich ist. Experten gehen aber davon aus, dass der Winter 2021 deutlich normaler verlaufen wird als der aktuelle.

Wieso werden Kinder nicht geimpft und wieso gibt es kaum Studien zu den Impfstoffen mit Kindern?

Es ist verständlich, dass Eltern sich fragen, wieso ihre Kinder nicht geimpft werden. Carlos A. Guzmán erklärt es so: "Zunächst müssen die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe in Erwachsenen nachgewiesen werden. Erst danach können nach und nach entsprechende Studien an immer jüngeren Kindern erfolgen. Außerdem ist das Risiko, dass ein Kind mit Corona schwer krank wird, sehr gering. Dazu kommt noch, dass das Risiko gravierender Nebenwirkungen durch eine Impfung noch nicht bekannt ist. Das heißt, dass auch wenn ein Impfstoff für Kinder zugelassen ist, die Kosten-Nutzen-Abwägung für Kinder, die nicht zu einer entsprechenden Risikogruppe gehören, sehr gewissenhaft geschehen muss.“

Wie werden die Impfungen ablaufen?

Jeder Impfling muss etwa 70 Minuten für den gesamten Vorgang einkalkulieren, erklärte der Projektleiter der Impfzentren, Albrecht Broemme, Anfang Dezember. Der Impfvorgang selbst dauert nur wenige Augenblicke. “In den 70 Minuten wären Anmelden, Papierkram, Spritzen und 30 Minuten Wartezeit mit drin”, so Broemme. Man kann davon ausgehen, dass in Brandenburg die Abläufe ähnlich sein werden und auch dort am besten 90 Minuten pro Impftermin eingeplant werden.



Die Impfungen selbst werden von Ärztinnen und Ärzten in Kabinen durchgeführt, ihnen zur Seite gestellt werden medizinische Fachkräfte. Bewohner von Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen, die nicht mobil sind, werden von mobilen Impfteams in ihren Einrichtungen geipmft. Dafür stehen laut KV Berlin 29 Teams zur Verfügung.



Geplant ist in Berlin, täglich 20.000 Impfungen durchzuführen, also etwa 3.400 pro Impfzentrum. Über die Öffnungszeiten der Impfzentren ist noch nichts bekannt, die KV Berlin lässt aber bereits Ärztinnen und Ärzte wissen, dass deren Arbeitszeiten zwischen 8:30 Uhr und 19 Uhr liegen werden.



Für Brandenburg gibt es noch nicht solche detailierten Angaben, aber die Abläufe dürften jenen in Berlin ähneln. Auch hier sollen zunächst ältere Menschen sowie Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geimpft warden. Auch mobile Impfteams wird es in Brandenburg geben. Die nötigen Impfmaterialien seien bereits bestellt worden, hieß es Mitte November von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Ziel sei, 1,5 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger zu impfen, um eine größtmögliche Immunität zu erreichen. Mit großflächigen Impfungen rechne man nach dem Jahreswechsel, so Nonnemacher. Wichtig: Der ersten Corona-Impfung folgt eine zweite, die je nach eingesetztem Impfstoff drei oder vier Wochen nach dem ersten Impftermin durchgeführt werden muss.

Wer wird zuerst geimpft?

Welche Gruppen der Bevölkerung in dieser ersten Phase dran sind, steht noch nicht fest und hängt von den Empfehlungen mehrerer Expertenkommissionen auf Bundesebene ab. Im Fokus stehen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg zunächst ältere Menschen - in Berlin leben allein 390.000 über 75-Jährige - sowie die rund 100.000 Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflege, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits im November andeutete. Krankenhaus-Beschäftigte sollen derweil in ihren Berliner Kliniken geimpft werden und nicht Impfzentren aufsuchen. Gleiches gilt für Brandenburg.



Wann kann sich die breite Bevölkerung impfen lassen?

Das steht noch nicht fest und hängt vom Ablauf der ersten Impfphase ab. Erwartet wird, dass ab Mai oder Juni Impfungen für alle Menschen in Berlin und Brandenburg angeboten werden können. Diese werden dann bei den jeweiligen Hausärztinnen und Hausärzten durchgeführt. Laut Gesundheitssenatorin Kalayci könnten dann auch Apotheken Corona-Impfungen anbieten und durchführen.



Kinder sollen übrigens nicht geimpft werden, zum einen weil es unter ihnen so gut wie keine Sterbefälle infolge des Coronavirus gab. Zum anderen haben keine Kinder an den Testreihen der Impfstoffe teilgenommen.

Wo gibt es in Brandenburg und Berlin Impfzentren?

In Brandenburg soll es insgesamt elf Impfzentren über das ganze Land verteilt geben. Noch im Dezember sollen Zentren in Potsdam (Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg) und Cottbus (Messehalle) errichtet werden. Zwischen Januar und März 2021 sind acht weitere Impfzentren in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Oranienburg (Oberhavel), Prenzlau (Uckermark), Eberswalde (Barnim), Frankfurt (Oder), Elsterwerda (Elbe-Elster), Luckenwalde (Teltow-Fläming) und Brandenburg/Havel vorgesehen. Im Gespräch für den elften Standort sind Königs-Wusterhausen, Wildau und Erkner. Geprüft wird, ob es auch Zentren in den Kreisen Prignitz, Havelland und Spree-Neiße geben wird. Die Berliner Impfzentren entstehen seit dem 30. November in der Messehalle 11 (Charlottenburg-Wilmersdorf), in den ehemaligen Flughäfen Tegel (Terminal C) und Tempelhof (Hangar 4) sowie im Erika-Heß-Eisstadion in Mitte, im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick.

Wie läuft die Terminvergabe?

Zunächst per Brief, das gilt zumindest für Berlin: Gesundheitssenatorin Kalayci sagte Anfang Dezember: "Die Briefe sind fertig, die könnten sofort raus. Wir warten nur noch auf den Bund." Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Experten entschieden habe, wer zuerst geimpft werden soll, würde Berlins Verwaltung die betreffenden Bürger anschreiben. Terminabsprachen sollen laut Kalayci auch per Telefon über eine bundesweit einheitliche Hotline-Rufnummer möglich sein. In Brandenburg werden nach bisherigen Planungen Termine von der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung per Telefon und Internet vereinbart.



Wo man sich als Impfhelfer bewerben und erkundigen?

Fakt ist: Allein für die Berliner Impfzentren werden laut Projektleiter Broemme fast 3.000 Helfer gebraucht: Ärzte, Praxishelfer, Sanitäter, Techniker, Wachleute. Gesucht werden ausschließlich qualifizierte Fachkräfte, also keine fachfremden Menschen.



Interessierte Ärztinnen und Ärzte in Berlin können sich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Das gilt auch für Medizinische Fachangestellte, die sich in eine eigens für die Impfzentren gestaltetes Dienstplanungssoftware eintragen können. Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinische Fachangestellte in Brandenburg können sich online auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg melden.



Das Deutsche Rote Kreuz in Berlin bietet demnächst eine Anmeldeseite für Interessierte aus den eigenen Reihen [drk-berlin.de] an - dort können sich Freiwillige melden und registrieren lassen.



Wie soll die Logistik funktionieren?

Die Anlieferung der Impfstoffe soll nach bisherigem Stand von der Bundeswehr durchgeführt werden. Hilfsorganisationen und gegebenenfalls auch die Bundeswehr sollen in den Impfzentren bei der Registrierung und Betreuung der Menschen helfen.