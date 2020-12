Angesichts einer wahrscheinlichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen haben sich Lehrer-Vertretungen in Berlin und Brandenburg am Freitag zu Regelungen für die Schulen positioniert.



So forderte der Hauptpersonalrats für die Lehrkräfte in Brandenburg, den Schulbetrieb zu sofort auf Home-Schooling umzustellen. "Es besteht die Notwendigkeit, dass alle gesellschaftlichen Bereiche dazu beitragen müssen, die Infektionszahlen deutlich und nachhaltig zu senken", heißt es in einem Brief an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Deshalb sei ein Präsenzunterricht nicht mehr aufrechtzuerhalten. Dabei spiele auch keine Rolle, dass die Statistik nur eine geringe Zahl Infektionen an Schulen aufweise, denn die Menge symptomfreier Infektionen könne nicht erfasst werden.