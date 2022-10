Gesundheitswesen in Brandenburg - Von 10.000 Beschäftigten fehlt der Corona-Impfnachweis

Mi 12.10.22 | 16:13 Uhr

Bild: dpa/C. Soeder

Etwa sieben Monate nach Einführung der Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben in Brandenburg knapp 10.000 Beschäftigte noch keinen entsprechenden Nachweis erbracht.



Mit Stand vom 6. Oktober seien von 17 der 18 Gesundheitsämter im Land insgesamt 9.995 Personen in 1.864 Einrichtungen gemeldet worden, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in der Fragestunde des Landtags. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz habe zu dem Stichtag keine Meldung abgegeben.

Verstöße führen kaum zu Konsequenzen

Mit 3.793 Fällen seien die meisten gemeldeten Mitarbeiter in der Pflege beschäftigt, sagte Nonnemacher. 2.986 Beschäftigte wurden von den Krankenhäusern gemeldet, 1.021 arbeiteten im ambulanten Bereich, etwa in Arztpraxen.



Verstöße gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht hatten in Brandenburg allerdings noch kaum Konsequenzen: Nur der Landkreis Oder-Spree habe in zwei Fällen Betretungsverbote ausgesprochen, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Das heißt, dass die Mitarbeiter die Einrichtungen nicht mehr betreten dürfen, aber anderweitig eingesetzt werden können.

Ähnliches Bild in Berlin