Die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ist zur Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament zugelassen. Das hat der Bundeswahlausschuss am Freitag entschieden. Insgesamt wurden 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen zugelassen. Da die CSU nur in Bayern und die CDU in allen anderen Bundesländern zur Wahl stehen, sind es auf den Stimmzettel jeweils 34 Parteien und Vereinigungen.



Bei der Europawahl dürfen im Gegensatz zur Bundestagswahl nicht nur Parteien antreten. Auch sonstige politische Vereinigungen können sich aufstellen lassen, wenn sie ihren Hauptsitz in der EU haben und Unterschriften von mindestens 0,1 Prozent der Wahlberechtigten gesammelt haben. Um in ganz Deutschland auf dem Wahlzettel zu stehen, sind 4.000 Unterschriften nötig. Die "Letzte Generation" gibt an, mehr als 8.800 Unterschriften gesammelt zu haben.



Die Gruppe werde mit dem vollen Namen "Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation" am 9. Juni bei der Europawahl antreten, hieß es weiter.