Für die Europawahl am 9. Juni sucht Berlin rund 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Montag mit. Er bat darum, sich an der Organisation des Wahltages zu beteiligen und bei Interesse sich auf der Homepage des Landeswahlamtes [olmera.verwalt-berlin.de] zu melden. Insbesondere als Wahlvorstände und Schriftführer würden noch Freiwillige gebraucht.