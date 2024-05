Europa- und Kommunalwahlen - Brandenburg erhöht Sicherheitsvorkehrungen bei Wahlen

Mo 27.05.24 | 16:49 Uhr

dpa/Jan Woitas Audio: Inforadio | 27.05.2024 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Jan Woitas

Die Sicherheitsvorkehrungen für die Kommunalwahlen und die Europawahl in Brandenburg am 9. Juni werden angesichts befürchteter Störungen erhöht. Wir haben für diese Wahl in ganz besonderer Weise die Sicherheitsbehörden sensibilisiert", sagte Landeswahlleiter Herbert Trimbach am Montag in Potsdam. Die Polizei sei "stärker in Alarmbereitschaft". Er gehe davon aus, dass die Sicherheit "trotz aller Angriffe, die da möglicherweise erfolgen könnten" gewährleistet sei, sagte der frühere Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium. "Da, wo erforderlich, werden wir unsere Kräfte verstärken", sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums, Stefanie Pilz.

dpa-Bildfunk/Michael Kappeler Europa- und Kommunalwahlen - Bislang sechs Attacken auf Wahlkämpfer in Berlin und Brandenburg Der Angriff auf den Dresdner SPD-Politiker Matthias Ecke hat bundesweit für Empörung gesorgt. Wahlkämpfer und -helfer sehen sich mitunter Hass und Aggressionen ausgesetzt - auch in Berlin und Brandenburg.

Die Brandenburger Sicherheitsbehörden seien sensibilisiert, dass sie am Wahlsonntag und auch vorher quasi in Alarmbereitschaft stehen, um bei unvorhergesehenen Ereignissen sofort reagieren zu können, sagte Trimbach. Angesichts der Angriffe auf Kandidierende und der Beschädigungen von Wahlplakaten in den vergangenen Wochen und Monate müsse man vorbereitet sein.

Brandenburgs Sicherheitsbehörden beobachten Sicherheit am Wahlsonntag

Am 9. Juni finden in Brandenburg die Europa- und Kommunalwahlen statt. Am Wahltag in knapp zwei Wochen werden zwischen Prignitz und Spree-Neiße-Kreis rund 31.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein. Rund 1.000 fehlen noch - darunter 230 in Brandenburg an der Havel. Der Wahlablauf sei jedoch nicht gefährdet, sagt die Landeswahlleitung.

dpa/Thomas Banneyer Europäisches Parlament - Europawahl 2024 in Berlin und Brandenburg Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt. In Berlin und Brandenburg dürfen Menschen ab 16 Jahre an der Europawahl teilnehmen, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der Europäischen Union sind.

Kommunalwahlen Brandenburg: 800 Kandidaten mehr als vor fünf Jahren

Bei den Kommunalwahlen bewerben sich mehr als 22.000 Frauen und Männer um Sitze in 14 Kreistagen sowie in Stadtverordneten- und Gemeindevertreterversammlungen zwischen Wittenberge und Schwarze Pumpe. Das sind etwa 800 mehr Kandidatinnen und Kandidaten als vor fünf Jahren. Außerdem werden am 9. Juni 271 ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie 1.317 Ortsbeiräte gewählt. Für die gleichzeitig stattfindende Wahl zum Europaparlament bewerben sich in Brandenburg 34 Listen bzw. Wahlvorschläge. Der Stimmzettel für die Europawahl ist 80,5 Zentimeter lang. Am 9. Juni ab 18 Uhr werden diese Stimmzettel zuerst ausgezählt.