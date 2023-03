Do 16.03.23 | 11:36 Uhr

Cornelia Seibeld ist zur neuen Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden. Sie erhielt am Donnerstag 117 Ja-Stimmen und 29 Nein-Stimmen bei zehn Enthaltungen.

Seibeld tritt die Nachfolge von Dennis Buchner (SPD) an. Die CDU-Politikerin ist die zweite Frau an der Spitze des Berliner Abgeordnetenhauses, nach Hanna-Renate Laurien in den 1990er-Jahren.



Die Juristin aus Steglitz-Zehlendorf ist seit 2006 Mitglied des Landesparlaments. Sie amtierte bereits als dessen Vizepräsidentin. Zuletzt war sie zudem kirchen- und frauenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion sowie deren Sprecherin für den Kampf gegen Antisemitismus.